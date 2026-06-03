У Франції делегація українських мерів бере участь у міжнародному саміті Urban7

Делегація мерів кількох українських міст бере участь у міжнародному саміті мерів Urban7, який 3 червня розпочався у французькому місті Нансі в межах головування Франції у G7.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Нам важливо використовувати будь-яку нагоду, щоб розповідати про Херсон, єдиний обласний центр, який пережив окупацію та був звільнений. Про виклики, з якими він стикається, про нашу стійкість, наш досвід. А ще нам вкрай важливо знаходити партнерів для того, щоб сьогодні вистояти, перемогти, і щоб завтра нам було з ким і заради кого відбудовуватись», - розповів Віталій Білобров, заступник міського голови Херсона.

Українські мери на міжнародному саміті міських голів у Франції / Фото: Лідія Таран, Укрінформ

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До української делегації також увійшли мер Вінниці Сергій Моргунов, очільник Миколаєва Олександр Сєнкевич, перший заступник мера Львова Андрій Москаленко, мер Копичинців Богдан Келічавий, по відеозв’язку приєднається і мер Полтави Катерина Ямщикова.

Упродовж першого дня міжнародного форуму міських голів українці братимуть участь у різноманітних робочих групах. У четвер, 4 червня, відбудеться спеціальне ательє «Підтримати українські міста: стратегії міської реконструкції та стійкості». Воно буде присвячене відбудові міст в умовах війни, відновленню інфраструктури й енергетики, безперервності муніципальних послуг, співпраці між містами та програмам побратимства, інтеграції переміщених осіб і управлінню в кризових умовах.

За словами організаторів, участь української делегації є одним із ключових акцентів саміту, який відбувається в момент, коли західна підтримка України знову активно обговорюється на міжнародному рівні.

Саміт Urban7 проходить у французькому Нансі 3-4 червня, участь у ньому беруть понад 200 обраних представників із 15 країн, зокрема делегації асоціацій міст країн G7, а також гості з Бразилії, Індії, Кенії та Південної Кореї.

Urban7 об’єднує національні асоціації міст країн G7 і у 2026 році отримав статус офіційної групи взаємодії G7. Метою саміту є донести політичний сигнал міст до лідерів «Групи семи» напередодні саміту G7 в Евіані, який відбудеться 15–17 червня.

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За підсумками зустрічі мери мають ухвалити «Декларацію Нансі», яку передадуть французькому головуванню в G7. Очікується, що документ міститиме рекомендації щодо ролі міст у відповіді на глобальні виклики - від кліматичної та соціальної стійкості до захисту демократії, підтримки міст, що постраждали від війни, та посилення співпраці місцевого самоврядування на міжнародному рівні.

Як повідомлялось, у межах проєкту «Rehab For Ukraine» Кам’янець-Подільський отримав від Франції партію реабілітаційного обладнання вартістю понад 160 тисяч євро.

Фото: Лідія Таран / Укрінформ

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