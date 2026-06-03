Зеленський закликав держави НАТО допомогти Україні отримати ліцензії на виробництво Patriot

Зеленський закликав держави НАТО допомогти Україні отримати ліцензії на виробництво Patriot

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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський закликав країни НАТО допомогти Україні отримати ліцензії на виробництво Patriot, бо нинішніх виробничих спроможностей цих систем недостатньо, щоб відповідати всім загрозам у світі.

Про це глава держави повідомив у зверненні до учасників засідання Ради Україна – НАТО в Києві, передає Укрінформ.

«Ми порушували це питання з попередньою адміністрацією США і продовжуємо обговорювати його з нинішньою, а саме: надання Україні ліцензій на виробництво таких систем – систем Patriot. І йдеться не лише про Україну – це для всіх європейців, які мають такі спроможності, щоб почати масово їх виробляти. Нинішніх виробничих спроможностей Patriot просто недостатньо, щоб відповідати всім наявним і потенційним загрозам у світі», - розповів Зеленський.

Він зазначив, що Україна вже показала на багатьох типах озброєння, особливо на дронах, що може рухатися швидко й виробляти сучасні системи у великих масштабах. «Тож прошу вашої підтримки на політичному рівні, щоб допомогти досягти позитивних рішень і щодо цих ліцензій», - закликав Президент.

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Як повідомлялось, австрійський військовий експерт, викладач Національної академії оборони Австрії Густав Ґрессель в інтерв’ю Укрінформу заявив, що європейські країни мають допомогти Україні розвинути власне виробництво балістичних ракет, що значно покращило б її можливості завдавати ударів углиб Росії, а також зробило можливим виробництвом цих ракет у Європі після війни як елементу стримування.

Фото: ОП

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