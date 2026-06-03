Зеленський закликав держави НАТО допомогти Україні отримати ліцензії на виробництво Patriot

Президент Володимир Зеленський закликав країни НАТО допомогти Україні отримати ліцензії на виробництво Patriot, бо нинішніх виробничих спроможностей цих систем недостатньо, щоб відповідати всім загрозам у світі.

Про це глава держави повідомив у зверненні до учасників засідання Ради Україна – НАТО в Києві, передає Укрінформ.

«Ми порушували це питання з попередньою адміністрацією США і продовжуємо обговорювати його з нинішньою, а саме: надання Україні ліцензій на виробництво таких систем – систем Patriot. І йдеться не лише про Україну – це для всіх європейців, які мають такі спроможності, щоб почати масово їх виробляти. Нинішніх виробничих спроможностей Patriot просто недостатньо, щоб відповідати всім наявним і потенційним загрозам у світі», - розповів Зеленський.

Він зазначив, що Україна вже показала на багатьох типах озброєння, особливо на дронах, що може рухатися швидко й виробляти сучасні системи у великих масштабах. «Тож прошу вашої підтримки на політичному рівні, щоб допомогти досягти позитивних рішень і щодо цих ліцензій», - закликав Президент.

Як повідомлялось, австрійський військовий експерт, викладач Національної академії оборони Австрії Густав Ґрессель в інтерв’ю Укрінформу заявив, що європейські країни мають допомогти Україні розвинути власне виробництво балістичних ракет, що значно покращило б її можливості завдавати ударів углиб Росії, а також зробило можливим виробництвом цих ракет у Європі після війни як елементу стримування.

Фото: ОП