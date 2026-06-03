Росія може виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця - Зеленський

Росія має спроможність виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця, що означає кілька масштабних масованих атак на додачу до постійного ракетного терору.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у зверненні до учасників засідання Ради Україна – НАТО в Києві, передає Укрінформ.

«Росія має спроможність виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця. І це лише балістичні ракети. Росія також виробляє інші типи ракет. Це означає, що кожного місяця вони можуть здійснювати кілька масштабних масованих атак на додачу до постійного ракетного терору, який вони вже здійснюють», - розповів Зеленський, відзначивши, що сьогодні це найбільша загроза, з якою стикається країна.

У зверненні він нагадав, що лише учора внаслідок однієї масованої атаки Росія вбила 23 людини в Україні, серед них були діти. «Росіяни застосували велику кількість дронів – понад 650 протягом ночі й ще близько 100 протягом дня», - зазначив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, США мають позитивно відреагувати на прохання Зеленського про додаткові ракети ППО для захисту Києва від російських обстрілів, заявили сенатор Річард Блюменталь і член Палати представників Конгресу США Джим Гаймс.

Фото: ОП