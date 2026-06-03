Зеленський: Україна планує посилити відповіді на російські атаки

Президент Володимир Зеленський заявив, що далекобійними ударами по території РФ Україна справедливо відповідає на масовані російські атаки та має намір збільшити кількість таких відповідей.

Про це глава держави заявив під час спільного з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте спілкування з представниками ЗМІ, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми відповідаємо на удари по Україні. Я вважаю, що це — справедливі удари. Добу назад була масована атака (з боку РФ - ред.). Ми відповіли їм відповідно. Але подивіться, ми відповідаємо виключно по НПЗ або відповідаємо по військових справедливих цілях", — сказав він.

Зеленський наголосив, що РФ має усвідомлювати, що за умови використання проти України дронів і ракет, українська сторона робитиме те саме.

"Питання в часі, коли ми зможемо збільшити масованість наших відповідей", — зауважив він.

Як повідомляв Укрінформ, Президент підтвердив ураження Петербурзького нафтового термінала, цілей на Кронштадтській базі та підприємства в Тамбовському регіоні.