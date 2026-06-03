Зеленський: Україна планує посилити відповіді на російські атаки
Про це глава держави заявив під час спільного з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте спілкування з представниками ЗМІ, передає кореспондент Укрінформу.
"Ми відповідаємо на удари по Україні. Я вважаю, що це — справедливі удари. Добу назад була масована атака (з боку РФ - ред.). Ми відповіли їм відповідно. Але подивіться, ми відповідаємо виключно по НПЗ або відповідаємо по військових справедливих цілях", — сказав він.
Зеленський наголосив, що РФ має усвідомлювати, що за умови використання проти України дронів і ракет, українська сторона робитиме те саме.
"Питання в часі, коли ми зможемо збільшити масованість наших відповідей", — зауважив він.
Як повідомляв Укрінформ, Президент підтвердив ураження Петербурзького нафтового термінала, цілей на Кронштадтській базі та підприємства в Тамбовському регіоні.