Із Білорусі залітають «Шахеди» й «Гербери», але нарощення військ біля кордону немає - Демченко

Окрім дій Росії щодо використання нею повітряного простору Білорусі (коли звідти залітають “Шахеди” чи “Гербери”), українські прикордонники не фіксують якихось інших дій.

Про це речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко поінформував під час брифінгу в Укрінформі.

Зокрема, зазначив він, прикордонники не фіксують у безпосередній близькості до українського кордону нарощення угруповання на території Білорусі, а також інших дій, зокрема, і провокативних.

Водночас українська сторона продовжує нарощувати свої оборонні можливості, і досить ефективно, відзначив він.

“Це стосується і інженерного укріплення безпосередньо лінії кордону, і нарощення мінно-вибухових загороджень, які здійснюють підрозділи ЗСУ на найбільш загрозливих напрямках, аби унеможливити вільний проїзд технічних засобів, якщо такі використовуватимуться з території Білорусі чи-то підрозділами армії Росії, чи-то підрозділами армії Білорусі, якщо Росія дотисне цю країну, щоб вона більш масштабно власними силами долучилася до війни проти України”, - заявив Демченко.

Речник повідомив із посиланням на сигнали від підрозділів розвідок, що тиск з боку Росії продовжується саме в цьому напрямку (на Білорусь - ред.).

“І, звісно, що наші дії також націлені на те, щоб посилювати фортифікаційні укріплення - і прикордонні також, щоб кожен український воїн мав всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти до нас з території Білорусі”, - запевнив він.

Демченко пояснив, що загалом цей напрямок усі роки залишався і надалі залишатиметься загрозливим, і так триватиме доти, доки Білорусь не припинить підтримувати Росію.

Він також повідомив, що ДПСУ торік на білоруській ділянці кордону зафіксувала суттєве збільшення кількості спроб незаконного перетину кордону - протягом року в цілому там було затримано близько 1400 порушників.

“Зараз цю ділянку кордону громадяни не використовують так активно, як це було в минулому році. Загалом протягом п'яти місяців цього року на цій ділянці кордону було затримано 160 порушників”, - поінформував Демченко.

Як повідомлялося, Україна вже визначила 500 цілей в Білорусі, на випадок, якщо її очільник Олександр Лукашенко вступить у війну.