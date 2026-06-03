Із Білорусі залітають «Шахеди» й «Гербери», але нарощення військ біля кордону немає - Демченко
Про це речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко поінформував під час брифінгу в Укрінформі.
Зокрема, зазначив він, прикордонники не фіксують у безпосередній близькості до українського кордону нарощення угруповання на території Білорусі, а також інших дій, зокрема, і провокативних.
Водночас українська сторона продовжує нарощувати свої оборонні можливості, і досить ефективно, відзначив він.
“Це стосується і інженерного укріплення безпосередньо лінії кордону, і нарощення мінно-вибухових загороджень, які здійснюють підрозділи ЗСУ на найбільш загрозливих напрямках, аби унеможливити вільний проїзд технічних засобів, якщо такі використовуватимуться з території Білорусі чи-то підрозділами армії Росії, чи-то підрозділами армії Білорусі, якщо Росія дотисне цю країну, щоб вона більш масштабно власними силами долучилася до війни проти України”, - заявив Демченко.
Речник повідомив із посиланням на сигнали від підрозділів розвідок, що тиск з боку Росії продовжується саме в цьому напрямку (на Білорусь - ред.).
“І, звісно, що наші дії також націлені на те, щоб посилювати фортифікаційні укріплення - і прикордонні також, щоб кожен український воїн мав всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти до нас з території Білорусі”, - запевнив він.
Демченко пояснив, що загалом цей напрямок усі роки залишався і надалі залишатиметься загрозливим, і так триватиме доти, доки Білорусь не припинить підтримувати Росію.
Він також повідомив, що ДПСУ торік на білоруській ділянці кордону зафіксувала суттєве збільшення кількості спроб незаконного перетину кордону - протягом року в цілому там було затримано близько 1400 порушників.
“Зараз цю ділянку кордону громадяни не використовують так активно, як це було в минулому році. Загалом протягом п'яти місяців цього року на цій ділянці кордону було затримано 160 порушників”, - поінформував Демченко.
Як повідомлялося, Україна вже визначила 500 цілей в Білорусі, на випадок, якщо її очільник Олександр Лукашенко вступить у війну.