На кордоні затримали цьогоріч 5 тисяч порушників - Демченко

Українські прикордонники за 5 місяців цього року затримали на державному кордоні або в прикордонні 5 тисяч осіб, які мали намір незаконно перетнути кордон.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко поінформував під час брифінгу в Укрінформі.

“За п'ять місяців цього року прикордонні наряди або оперативні групи затримали 5 000 порушників на державному кордоні або в прикордонні, які мали намір незаконно перетнути кордон”, - заявив він.

Демченко поінформував, що у травні прикордонники затримали 1100 порушників, і спостерігається незначне збільшення кількості цих осіб у порівнянні з квітнем.

“Але у цілому суттєвого збільшення спроб незаконного перетину кордону ми не маємо”, - заявив речник.

Він пояснив: якщо порівнювати кількість осіб, які були затримані щодо спроб незаконного перетину кордону цьогоріч із аналогічними показниками у травні минулого або позаминулого року, то спостерігається суттєве зменшення цього показника.

Демченко нагадав, що прикордонники почали фіксувати фактичне зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону із серпня минулого року.

Речник повідомив, що з початку року загалом було вже викрито 136 злочинних груп, що спеціалізуються на спробах переправляти людей через кордон, у складі 510 осіб. Із них 34 групи у складі 120 осіб було викрито у травні.

“Щодо самих порушників і тієї кількості, яку ми затримали на кордоні, то більшість з них - 2 600, були затримані на румунській ділянці”, - сказав він.

Демченко поінформував, що якщо раніше, наприклад, у 2022-2023 роки, показники румунської ділянки кордону і молдовської були десь на однаковому рівні (щодо спроб незаконного перетину там кордону - ред.), то зараз на молдовській ділянці спостерігаються менші показники спроб незаконного перетину кордону. Тут було затримано від початку року загалом 1100 порушників.

“Румунська ж ділянка вже довгий певний час переважає саме щодо більшої кількості осіб, які намагаються її перетнути на вихід з України”, - заявив речник.

Як повідомлялося, протягом травня поточного року було затримано близько 1100 порушників, які намагалися незаконно перетнути кордон.