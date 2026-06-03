До програми «Плюси» долучилися ше одне видавництво та е-бібліотека

Видавництва «Фоліо» та застосунок Librarius долучилися до програми підтримки військовослужбовців «Плюси», завдяки яким можна отримати знижки чи промокоди в «Армія+».

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє пресслужба Міноборони.

«Ще більше книг для військових – у «Плюсах». До програми долучилися видавництва «Фоліо» та Librarius», - йдеться в повідомленні.

Аби скористатися перевагами, військовослужбовець має згенерувати промокод у «Плюсах» у застосунку «Армія+» та використати його під час оформлення замовлення. Кодами можна ділитися з рідними.

У видавництві «Фоліо» військові можуть отримати: 40% знижки на паперові, електронні та аудіокниги; два промокоди щомісяця; безкоштовну доставку для замовлень від 499 грн.

Крім того, у застосунку Librarius можна отримати: 30% знижки на всі електронні та аудіокниги; один промокод щомісяця; книги доступні офлайн після завантаження.

Як повідомляв Укрінформ, до національної програми підтримки військовослужбовців «Плюси» в застосунку «Армія+» долучилося видавництво та мультибрендова книгарня «Наш Формат».

Фото: АрміяІnform