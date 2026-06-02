Пенсійний фонд і після 10 червня прийматиме сканкопії паперових трудових книжок

Пенсійний фонд продовжить приймати скановані копії паперових трудових книжок і після 10 червня, коли завершується перехідний період, протягом якого дані з документів мали бути внесені до електронного Реєстру застрахованих осіб.

Як передає Укрінформ, на цьому наголосив заступник голови правління ПФУ з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Малецький.

«До 10 червня роботодавці (страхувальники) та громадяни - наймані працівники (застраховані особи) мають можливість оцифровувати паперові трудові книжки на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Однак після цього терміну така можливість зберігається й надалі», - йдеться в повідомленні.

За інформацією ПФУ, уже оцифровані понад 10 мільйонів паперових трудових книжок, ще близько 1,5 мільйона залишилося. Станом на сьогодні паперові версії книжок втратили актуальність для кадрового обліку. Втім записи про трудову діяльність за минулі періоди продовжують бути чинними та використовуються при призначенні пенсії й надалі.

Як повідомлялося, 10 червня 2021 року набрав чинності Закон України від 5 лютого 2021 року №1217-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі". Законом запроваджується облік трудової діяльності в електронній формі, що дозволяє не оформляти/не вести паперові трудові книжки.

Документ встановлює п'ятирічний перехідний період для включення до Державного реєстру відомостей із паперових трудових книжок про трудову діяльність працівника.