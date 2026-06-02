Зеленський призначив 15 суддів

Президент Володимир Зеленський призначив низку суддів, зокрема, до апеляційних судів.

Як передає Укрінформ, відповідні укази №454/2026 — №468/2026 від 2 червня опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема, указом №454/2026 на посаду судді Запорізького апеляційного суду призначили Тетяну Олександрівну Кононенко. Окрім цього, аналогічну посаду обійняли Лілія Геннадіївна Салтан (указ №455/2026), Дмитро Іванович Сакоян (указ №460/2026), Володимир Володимирович Нікітін (указ №467/2026), Дмитро Сергійович Бредун (указ №468/2026), Лідія Володимирівна Клименко (указ №456/2026).

Зеленськийтакож призначив низку суддів Чернігівського апеляційного суду. Зокрема, посаду судді обійняли Станіслав Володимирович Черноп'ятов (указ №458/2026), Олександр Петрович Супрун (указ №459/2026), Максим Олександрович Гуренко (указ №461/2026), Андрій Петрович Стельмах (указ №466/2026).

Окрім цього, указом №457/2026 Президент призначив Юрія Олександровича Гломба на посаду судді Рівненського окружного адміністративного суду. На посаду судді Костопільського районного суду Рівненської області відповідно до указу №462/2026 призначили Віту Віталіївну Левчук.

Глава держави указом №463/2026 призначив Тетяну Анатоліївну Лавренюк на посаду судді Східного апеляційного господарського суду. Водночас на посаду судді Житомирського апеляційного суду призначили Артура Євгеновича Бєлоусова згідно з указом №464/2026. Окрім цього, Богдан Ігорович Базарник (указ №465/2026) став суддею Нетішинського міського суду Хмельницької області.

