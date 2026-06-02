Укрпошта випустила марку з нагоди 80-річчя КБ «Антонов»
Про це повідомила пресслужба компанії, передає Укрінформ.
«Укрпошта презентувала поштову марку та поштовий блок «80 років АТ «Антонов». Конструкторська сила України» — до ювілею українського державного авіаційного підприємства, де спроєктували легендарні Ан-225 «Мрія» та Ан-124 «Руслан», - йдеться в повідомленні.
Автором ілюстрацій став український художник Андрій Єрмоленко. Для художньої картки він створив сюжет-мрію мільйонів українців: мирне небо, в якому Ан-225 знову летить над рідними полями й квітучими садами.
Поштова марка розповідає історію української авіації через постать її засновника. На тлі синього неба зображено Олега Антонова, його рукописні креслення та особистий підпис. Поруч — легендарні літаки: від перших розробок конструктора до всесвітньо відомих «Руслана», «Мрії» та новітнього Ан-178. Дівчина на зображенні з кресленням та хлопчик, який запускає модель літака, символізують нове покоління українців, які не лише пам’ятатимуть історію українських крил, а й продовжать її.
Спеціальне погашення поштової марки "80 років АТ "Антонов" / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ
Урочиста церемонія спеціального погашення відбулася в авіаційному навчальному ангарі Державного університету «Київський авіаційний інститут» за участю генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського та льотчика-випробувача, Героя України Олександра Галуненка — першого пілота «Мрії», на рахунку якого понад 260 світових авіаційних рекордів.
Це вже не перше звернення української філателії до спадщини «Антонова». У різні роки на поштових марках з’являлися Ан-2, Ан-70, Ан-140, Ан-124, Ан-225, Ан-178 та сам Олег Антонов. Новий випуск до 80-річчя підприємства вперше розповідає цілісну історію українського авіабудування.
Тираж поштової марки становить 400 000 примірників, номінал — F. Тираж поштового блоку — 4 200 примірників, номінал — P.
Придбати новий поштовий випуск можна у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях та онлайн в Укрпошта.Маркет.
