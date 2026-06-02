Укрпошта випустила марку з нагоди 80-річчя КБ «Антонов»

АТ «Укрпошта» підготувало поштову марку та поштовий блок до ювілею українського державного авіаційного підприємства «Антонов».

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Укрінформ.

«Укрпошта презентувала поштову марку та поштовий блок «80 років АТ «Антонов». Конструкторська сила України» — до ювілею українського державного авіаційного підприємства, де спроєктували легендарні Ан-225 «Мрія» та Ан-124 «Руслан», - йдеться в повідомленні.

Автором ілюстрацій став український художник Андрій Єрмоленко. Для художньої картки він створив сюжет-мрію мільйонів українців: мирне небо, в якому Ан-225 знову летить над рідними полями й квітучими садами.

Поштова марка розповідає історію української авіації через постать її засновника. На тлі синього неба зображено Олега Антонова, його рукописні креслення та особистий підпис. Поруч — легендарні літаки: від перших розробок конструктора до всесвітньо відомих «Руслана», «Мрії» та новітнього Ан-178. Дівчина на зображенні з кресленням та хлопчик, який запускає модель літака, символізують нове покоління українців, які не лише пам’ятатимуть історію українських крил, а й продовжать її.

Спеціальне погашення поштової марки "80 років АТ "Антонов" / Фото: Геннадій Мінченко. Укрінформ 1 / 11

Урочиста церемонія спеціального погашення відбулася в авіаційному навчальному ангарі Державного університету «Київський авіаційний інститут» за участю генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського та льотчика-випробувача, Героя України Олександра Галуненка — першого пілота «Мрії», на рахунку якого понад 260 світових авіаційних рекордів.

Це вже не перше звернення української філателії до спадщини «Антонова». У різні роки на поштових марках з’являлися Ан-2, Ан-70, Ан-140, Ан-124, Ан-225, Ан-178 та сам Олег Антонов. Новий випуск до 80-річчя підприємства вперше розповідає цілісну історію українського авіабудування.

Тираж поштової марки становить 400 000 примірників, номінал — F. Тираж поштового блоку — 4 200 примірників, номінал — P.

Придбати новий поштовий випуск можна у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях та онлайн в Укрпошта.Маркет.

Як повідомлялося, АТ «Укрпошта» з нагоди 250-річчя незалежності США випустило марку, погашення якої відбулося одночасно в Україні та Сполучених Штатах.