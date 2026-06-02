До 15 років в'язниці засудили агентів ФСБ, які готували теракт проти воїнів «Азову»

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали двоє агентів російської ФСБ, які готували теракт проти воїнів «Азова» в Запоріжжі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Розслідування встановило, що зловмисники мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під службовий автомобіль воїнів 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Національної гвардії України.

У такий спосіб росіяни сподівалися підірвати екіпаж українських захисників, які воюють на передовій південного фронту.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали обох агентів «на гарячому», коли вони споряджали саморобну бомбу.

За матеріалами справи, замовлення ФСБ виконували двоє місцевих жителів, які раніше відбували покарання за розбій і наркоторгівлю.

Читайте також: СБУ затримала коригувальника російських атак по Дніпру 2 червня

У поле зору представників російських спецслужб один із них потрапив через свою дружину, яка проживає у тимчасово окупованому Бердянську та співпрацює з ворогом.

«В обмін на обіцянку «легких заробітків» рецидивіст погодився зайнятись підготовкою теракту. До незаконної діяльності він залучив свого знайомого, з яким раніше відбував тюремний строк», - додали в СБУ.

Зазначається, що за інструкцією ФСБ агенти придбали підручні засоби для виготовлення СВП, а потім відстежили авто «Азовців», під капот якого планували закласти вибухівку.

Також навпроти місця запланованого теракту вони мали встановити приховану телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для співробітників російських спецслужб.

За допомогою відеопристрою росіяни хотіли відстежити прибуття українських воїнів до замінованого авто і дистанційно підірвати їх.

Під час обшуку в агентів вилучили компоненти для СВП та мобільні телефони із доказами підготовки до теракту.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисників винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, СБУ спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони завадили новим спробам російських спецслужбістів влаштувати теракт в Одесі.

Фото: Freepik