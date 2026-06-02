До 15 років в'язниці засудили агентів ФСБ, які готували теракт проти воїнів «Азову»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
Розслідування встановило, що зловмисники мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під службовий автомобіль воїнів 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Національної гвардії України.
У такий спосіб росіяни сподівалися підірвати екіпаж українських захисників, які воюють на передовій південного фронту.
Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали обох агентів «на гарячому», коли вони споряджали саморобну бомбу.
За матеріалами справи, замовлення ФСБ виконували двоє місцевих жителів, які раніше відбували покарання за розбій і наркоторгівлю.
У поле зору представників російських спецслужб один із них потрапив через свою дружину, яка проживає у тимчасово окупованому Бердянську та співпрацює з ворогом.
«В обмін на обіцянку «легких заробітків» рецидивіст погодився зайнятись підготовкою теракту. До незаконної діяльності він залучив свого знайомого, з яким раніше відбував тюремний строк», - додали в СБУ.
Зазначається, що за інструкцією ФСБ агенти придбали підручні засоби для виготовлення СВП, а потім відстежили авто «Азовців», під капот якого планували закласти вибухівку.
Також навпроти місця запланованого теракту вони мали встановити приховану телефонну камеру з функцією віддаленого доступу для співробітників російських спецслужб.
За допомогою відеопристрою росіяни хотіли відстежити прибуття українських воїнів до замінованого авто і дистанційно підірвати їх.
Під час обшуку в агентів вилучили компоненти для СВП та мобільні телефони із доказами підготовки до теракту.
За матеріалами СБУ суд визнав зловмисників винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв Укрінформ, СБУ спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони завадили новим спробам російських спецслужбістів влаштувати теракт в Одесі.
