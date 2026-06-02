Депутат заявив про мобілізацію іноземця на Буковині, у ТЦК відповіли, що чоловік є українцем

Народний депутат Георгій Мазурашу заявив, що у Чернівецькій області мобілізували громадянина Німеччини. У ТЦК пояснили, що чоловік є громадянином України, тому його призов був законним.

Як передає Укрінформ, депутат написав про цей випадок у Фейсбуці.

"На Буковині "бусифікували" громадянина Німеччини - уродженця Чернівецької області, якому в 2017 році указом Президента було припинено громадянство України і який приїхав відвідати родичів. Нині громадянин Німеччини перебуває в навчальному центрі", - заявив Мазурашу.

Пізніше депутат оприлюднив копію довідки із посольства Німеччини в Києві, яка, за його словами, підтверджує припинення українського громадянства цього чоловіка ще у 2017 році.

Водночас Чернівецький обласний ТЦК та СП повідомив у Фейсбуці, що вказана особа "згідно з відомостями державного реєстру та інформації, отриманої від Чернівецького відділу УДМС, є громадянином України".

"Чоловік правом на відстрочку не користувався, військово-лікарською комісією був визнаний придатним та направлений для проходження військової служби в одну з військових частин", - зауважили у ТЦК.

Також там додали, що довідку про припинення ним громадянства на момент призову на військову службу чоловік не надавав.

У ТЦК запевнили, що їхні військові діяли згідно з вимогами чинного законодавства.

Як повідомлялося, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав створити при Міноборони робочу групу для реагування на проблемні питання, пов'язані з мобілізацією.