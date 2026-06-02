Росія спробує створити з ухилянтів та емігрантів політичний рух в Україні - експерт

Укрінформ
Росія докладає зусиль, щоб створити з ухилянтів та емігрантів політичний рух, що може після припинення бойових дій розколоти українське суспільство та поглибити протистояння між тими, хто залишався в Україні, воював, і тими, хто повернувся.

Від цього застеріг голова Українського безпекового клубу Юрій Міндюк під час круглого столу в Укрінформі на тему: «Від мобілізаційної кризи до національної стійкості: реформа, довіра, оборонна демократія».

«Росія доклала зусиль, щоб оформити групову динаміку ухилянтства в певний рух. І вже деякі політики в Україні намагаються апелювати до ухилянтів як до серйозної виборчої групи з відповідними гаслами. Коли припиняться бойові дії і будуть вибори, у нас може з’явитися щось на кшталт «партії ухилянтів». Росія також докладає окремих зусиль, щоб сформувати окрему групову динаміку для тих людей, які зараз є в еміграції й можуть повернутися. Потім вони вбиватимуть клини у протистоянні між тими, хто залишався в Україні, воював і тими, хто повернувся. І щоб ми ненавиділи одне одного й були розділені, й щоб навіть були репрезентанти цих позицій у парламенті, й вже там ці речі легітимізувалися», - застеріг Міндюк.

На його думку, протистояти цьому можна, розгорнувши інформаційно-ідеологічну кампанію, де центральною темою стане «служіння» своєму народові, апелюючи до християнських чеснот та європейських прагнень українців.

«Центральною має стати тема служіння. На релігійному рівні служіння є християнською чеснотою - як то служіння громаді, суспільству, країні - і це є обов’язком християнина. Здається, на проповідях у церквах ця думка має лунати, адже мільйони людей вважають себе християнами. З іншою частиною людей, які називаються атеїстами, але відносять себе до європейської цивілізації, можна говорити про концепцію республіки, де відносини громадянина з суспільством і державою є чітко визначені. Тобто, я є держава, і я до неї ставлюся, як до своєї власності, несу відповідальність за неї, впливаючи на це різними способами – виборами, захистом, спротивом диктатурі тощо», - радить експерт.

На круглому столі, зокрема, обговорювалася потреба інформаційного спротиву кампанії ворога з оформлення ухилянства в політичний рух.

Захід організувала дослідницько-аналітична група InfoLight.UA — спільний проєкт ГО «Фонд сприяння демократії» та Фонду Ганса Зайделя в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, керівник Офісу Президента Кирило Буданов різко висловився про ухилянтів та "борців із ТЦК".

