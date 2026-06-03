Стартував конкурс на підтримку ветеранських ініціатив у сфері шкільного харчування

Український ветеранський фонд розпочав конкурсну програму "ВАРТО: рецепт турботи", яка спрямована на підтримку ініціатив у сфері надання послуг з організації харчування у закладах освіти.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я дуже сподіваюся, що ми, справді, досягнемо хорошого результату, коли багато ветеранів-підприємців розпочнуть роботу на цьому майданчику й на довгі роки стануть постачальниками якісного харчування, долучившись до забезпечення їжею наших дітей у школах. Тут ми об’єднали дві надзвичайно важливі для нас теми - ветеранів і дітей, саме заради яких усе це й відбувається. Їхня присутність в Україні є засадничою як для нашої боротьби сьогодні, так і для майбутнього нашої держави", - заявила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

Вона висловила сподівання, що ветерани, як і в багатьох інших сферах, стануть прикладом і рушійною силою змін і в цій галузі.

У Києві презентували конкурсну програму «ВАРТО: рецепт турботи» / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

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Виконавчий директор УВФ Олег Олива зазначив, що сума гранту становитиме від 500 тис. до 3 млн грн - все залежатиме від кошторису проєкту. У конкурсі можуть взяти участь фізичні та юридичні особи, зареєстровані відповідно до вимог законодавства як суб’єкти ветеранського підприємництва.

"У межах даної програми можуть брати участь проєкти, спрямовані на розвиток ветеранського підприємництва у сфері харчування закладів загальної середньої освіти. Cеред видів діяльності, тобто КВЕДів, учасники мають мати один або кілька видів діяльності у сфері організації харчування, зокрема, КВЕД 56.10, 56.21, 56.29, а також інші КВЕДи, що охоплюють діяльність з організації харчування для забезпечення потреб шкільного харчування", - пояснив Олива.

Заступник головного виконавчого директора зі сталого розвитку МХП Юрій Мельник зауважив, що підтримка ветеранів є одним із пріоритетних напрямів діяльності компанії. За його словами, компанія вже кілька років реалізує спільні проєкти з Міністерством у справах ветеранів та Українським ветеранським фондом, а найбільшого значення надає саме партнерським ініціативам, які об'єднують державу, бізнес і громади.

«Саме в партнерстві ми реалізуємо проєкти, які є найбільш значущими та ціннісними для громад. Особливо коли йдеться про підтримку ветеранів та створення для них нових можливостей», - зазначив він.

Останній день прийому заявок для участі в конкурсі - 17 червня 2026 року (до 18.00 за київським часом).

Програма реалізується УВФ Мінветеранів у партнерстві з Командою реформи шкільного харчування за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді" в межах програми індивідуального супроводу військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч".

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів заклав 14,4 млрд грн на реалізацію реформи шкільного харчування у 2026 році.

Фото: Євген Котенко / Укрінформ

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