Мультишерингом у «Дії» вже скористалися понад 2 мільйони разів

Мультишерингом у «Дії» вже скористалися понад 2 мільйони разів

Укрінформ
Функцією в застосунку «Дія», яка дозволяє поділитися копіями одразу кількох документів за один клік, українці за рік скористалися понад 2 млн разів.

Про це у Телеграмі повідомив т.в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, передає Укрінформ.

«За цей рік сервісом скористалися понад два мільйони разів, а до інтеграції долучилися більш ніж 100 передових компаній. Серед них - monobank, Uklon, Kyivstar, Getmancar, lilo та інші лідери ринку», - йдеться в повідомленні.

За словами Борнякова, ця послуга допомагає компаніям будувати ідеальний customer journey, а користувачам — отримувати сервіси в кілька кліків: орендувати авто, відкривати рахунки в банках, оформлювати страхування, проходити перевірку документів під час працевлаштування, підключати сервіси та послуги тощо.

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Щоб компанія змогла скористатися цифровими копіями документів у державних реєстрах, нагадав посадовець, потрібно завантажити власні документи у «Дію», мати «Дія.Підпис» та доступ до інтернету.

Як повідомлялося, ШІ-асистент державних послуг Дія.AI став доступним у мобільному застосунку «Дія», а користувачі можуть отримувати через чат витяги про місце проживання та оплачувати штрафи за порушення ПДР.

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