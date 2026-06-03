Росія депортувала 20 570 українських дітей, ще понад 1,6 мільйона залишаються в окупації - експертка

На сьогодні під контролем Росії перебувають щонайменше 20 570 депортованих і примусово переміщених українських дітей. Ще понад 1,6 млн дітей залишаються на тимчасово окупованих територіях, де щодня зазнають впливу російської пропаганди та русифікації.

Про це повідомила юристка-міжнародниця та експертка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська у програмі Укрінформу «Є Розмова».

«Для Російської Федерації ці діти – не просто людський ресурс. Для них це майбутні громадяни, яких вони прагнуть виховати російськими патріотами», – наголосила експертка.

У програмі йтиметься про механізми перевиховання Росією українських дітей, примусову паспортизацію, міжнародні судові процеси та перспективи повернення викрадених дітей додому.

«Росіяни вкрали минуле цих дітей, але ми ще повинні поборотися за їхнє майбутнє», - зазначила Рашевська.

Вона також звернула увагу, що проблема виходить далеко за межі фізичної депортації: «Окупація – це не мир. Окупація – це інша війна. Це поле бою за людські уми, дитячі серця і за те, чиїми громадянами виростуть ці діти».

Читайте також: Євросоюз розширив санкції проти Росії за депортацію українських дітей

Під час програми також обговорять, чи встигає міжнародне право реагувати на нові виклики війни, наскільки ефективними є ордери Міжнародного кримінального суду та що має зробити світ, аби повернення українських дітей стало не політичною декларацією, а реальним результатом.

Дивіться програму «Є Розмова» про одну з найболючіших гуманітарних проблем сучасної війни та боротьбу за майбутнє української нації на YouTube-каналі Укрінформу. Прем'єра о 15:00.

Фото: Кирило Чуботін / Укрінформ

Більше наших фото можна купити тут