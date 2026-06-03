До ПЦУ перейшли майже 2 тисячі релігійних громад - Єленський

Із 2018 року з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України перейшли майже дві тисячі релігійних громад. Більшість переходів відбулися у мирний спосіб.

Про це повідомив голова Державної служби етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський під час презентації всеукраїнського опитування «Оцінка релігійної ситуації в Україні», що відбулася в Укрінформі.

«Після створення ПЦУ майже 2 000 громад Української Православної Церкви перейшли до Православної Церкви України. Це такі помісні церкви, як грузинська, албанська, польська, чеських земель і Словаччини… Тобто це велика кількість парафій», - сказав Єленський

За його словами, переходи відбувалися і відбуваються переважно в сільській місцевості.

Єленський підкреслив, що переважна більшість переходів відбувається в мирний спосіб. Проте є і такі випадки, які доходять до суду.

Голова ДЕСС навів приклад рішення Європейського Суду з прав людини щодо випадку, який трапився у селі Птича Рівненської області.

Він зауважив, що претензія ЄСПЛ полягала в тому, що держава не забезпечила «мирного перебігу релігійного життя в цьому населеному пункті».

Як повідомлялося, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення у справі релігійної громади УПЦ села Птича на Рівненщині, констатувавши порушення державою Україна статті 9 Конвенції (право на свободу совісті та віросповідання). Конфлікт та судовий розгляд стосувалися права громади на користування місцевим храмом.

Протистояння за Свято-Успенський храм у с. Птича між вірянами УПЦ (які володіли майном) та представниками УПЦ Київського патріархату (згодом — ПЦУ) тривало з 2014 року. Конфлікт супроводжувався фізичними сутичками, а храм тривалий час був опечатаний.