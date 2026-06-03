В Україну надійшли понад 70 тисяч доз вакцини від дифтерії, правця та кашлюку для дітей

В Україну надійшли 72 000 доз вакцини АКДП для щеплення дітей від дифтерії, правця, кашлюку.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Укрінформ.

"Комбіновані вакцини проти кашлюку, дифтерії та правця (АКДП) призначені для безоплатної вакцинації дітей відповідно до Календаря профілактичних щеплень. Вакцину АКДП вводять дітям у 2, 4, 6 і 18 місяців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цю партію Україна отримала в рамках співпраці МОЗ із Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (Gavi). У межах цього партнерства закупівлю та доставку вакцин до України здійснює ЮНІСЕФ. Центр громадського здоров’я МОЗ координує її розподіл до регіональних центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ). Наразі вакцини зберігаються на національному складі та будуть розподілені між закладами охорони здоров’я в усіх регіонах України.

Щоб вакцинувати дитину, необхідно звернутися до сімейного лікаря, педіатра або до найближчого закладу охорони здоров’я. Усі обов’язкові щеплення за календарем — безоплатні.

Якщо дитина пропустила планові щеплення, слід якомога швидше звернутися до лікаря, який складе індивідуальний графік вакцинації, щоб надолужити пропущені щеплення.

Дифтерія — це небезпечна бактеріальна інфекція, збудник якої виділяє один із найсильніших токсинів у природі. Потрапивши в кров, дифтерійний токсин вражає різні органи, найчастіше — серце (викликаючи міокардит), нервову систему, нирки.

Правець — інфекційне захворювання, яке проявляється болісними судомами, під час яких можуть виникати розриви м’язів і переломи кісток, а також кома.

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Кашлюк — затяжна інфекційна хвороба (період відновлення може тривати 2–6 місяців), яка характеризується частими й тривалими нападами кашлю й особливо небезпечна для маленьких дітей. У немовлят кашлюк може спричиняти зупинку дихання (апное), судоми та ураження головного мозку.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ, в Україні вперше за останні 10 років зросло охоплення щепленнями проти правця та дифтерії - дорослих до 91% у 2025 серед людей, які підлягали такому щепленню.

Ілюстративне фото: ЮНІСЕФ