Зеленський призначив Мироненка заступником командувача Нацгвардії
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Олега Мироненка на посаду заступника командувача Національної гвардії України та звільнив з цієї посади Олексія Осипенка.
Як передає Укрінформ, указ №470/2026 від 3 червня про призначення Мироненка оприлюднений на сайті глави держави.
Іншим указом №469/2026 Президент звільнив з цієї посади Осипенка.
Як повідомлялось, 1 серпня 2025 року Зеленський присвоїв звання Героя України із врученням ордена "Золота Зірка" полковнику Олегу Мироненку.
Фото: ОП