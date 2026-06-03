Зеленський призначив Мироненка заступником командувача Нацгвардії

Зеленський призначив Мироненка заступником командувача Нацгвардії

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Олега Мироненка на посаду заступника командувача Національної гвардії України та звільнив з цієї посади Олексія Осипенка.  

Як передає Укрінформ, указ №470/2026 від 3 червня про призначення Мироненка оприлюднений на сайті глави держави.

Іншим указом №469/2026 Президент звільнив з цієї посади Осипенка.

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Як повідомлялось, 1 серпня 2025 року Зеленський присвоїв звання Героя України із врученням ордена "Золота Зірка" полковнику Олегу Мироненку.

Фото: ОП

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