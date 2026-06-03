«Розпочали візит Північноатлантичної ради НАТО до України з вшанування памʼяті полеглих українських воїнів біля Стіни памʼяті», - зазначив Зеленський.

Зеленський і Рютте вшанували у Києві пам’ять полеглих українських воїнів / Фото: Офіс Президента

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За його словами, на заході були присутні генсекретар НАТО Рютте, голова Військового комітету Альянсу Джузеппе Каво Драгоне та постійні представники і заступники постпредів усіх 32 країн – членів НАТО.

«Цінуємо цей знак поваги представників Альянсу до наших воїнів, які захищали нашу країну та всю Європу від російського зла. Дуже важливо памʼятати кожного й кожну, завдяки кому у нас є можливість жити вільно та обирати наш спосіб життя. Світла памʼять полеглим українським захисникам і захисницям. Вічна шана героям!», - наголосив Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув з офіційним візитом до Києва.

Фото: ОП