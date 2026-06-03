В Україні викрили масштабне виробництво фальшивих паспортів і дипломів
Про це повідомили у Бюро економічної безпеки, передає Укрінформ.
Слідством встановлено, що учасники організованої групи налагодили виготовлення фальшивих паспортів громадян України для іноземців. Надалі такі документи використовувалися для незаконного перебування та вільного пересування територією країн Європейського Союзу, а також нелегального в’їзду до Канади.
«Фактично фігуранти забезпечували функціонування міжнародних каналів незаконної міграції та легалізації іноземців за кордоном», - підкреслили в БЕБ.
Паралельно ділки організували масштабне виробництво іншої підробленої документації: дипломів закладів вищої освіти, посвідчень водія, свідоцтв про народження та шлюб, документів на нерухомість, земельні ділянки та інших офіційних бланків.
За даними правоохоронців, підпільне виробництво діяло як повноцінний кримінальний бізнес із міжнародною географією діяльності та багатомільйонними тіньовими оборотами.
У межах спецоперації проведено близько 30 обшуків у Києві, Київській області та західних регіонах України. Детективи БЕБ викрили розгалужену інфраструктуру незаконного виготовлення документів, яка обслуговувала протиправну діяльність як в Україні, так і за її межами.
«Під час слідчих дій вилучено високотехнологічне обладнання для виготовлення підроблених документів, металеві кліше, бланкові заготовки паспортних документів, підроблені печатки та штампи державних установ, чорнову бухгалтерію, готівку в іноземній валюті, транспортні засоби та зброю», - йдеться в повідомленні.
Наразі 15 особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України. Шістьом особам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави та цілодобового домашнього арешту.
Тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення повного кола причетних осіб, документування всіх епізодів злочинної діяльності, міжнародних зв’язків угруповання та джерел фінансування протиправної схеми.
Як повідомлялося, на Прикарпатті викрили масштабну схему виготовлення фіктивних документів для уникнення мобілізації.
Фото: БЕБ