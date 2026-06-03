В Україні викрили масштабне виробництво фальшивих паспортів і дипломів

Правоохоронці припинили діяльність масштабної транскордонної мережі з виготовлення фальшивих документів.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки, передає Укрінформ.

Слідством встановлено, що учасники організованої групи налагодили виготовлення фальшивих паспортів громадян України для іноземців. Надалі такі документи використовувалися для незаконного перебування та вільного пересування територією країн Європейського Союзу, а також нелегального в’їзду до Канади.

«Фактично фігуранти забезпечували функціонування міжнародних каналів незаконної міграції та легалізації іноземців за кордоном», - підкреслили в БЕБ.

Паралельно ділки організували масштабне виробництво іншої підробленої документації: дипломів закладів вищої освіти, посвідчень водія, свідоцтв про народження та шлюб, документів на нерухомість, земельні ділянки та інших офіційних бланків.

За даними правоохоронців, підпільне виробництво діяло як повноцінний кримінальний бізнес із міжнародною географією діяльності та багатомільйонними тіньовими оборотами.

У межах спецоперації проведено близько 30 обшуків у Києві, Київській області та західних регіонах України. Детективи БЕБ викрили розгалужену інфраструктуру незаконного виготовлення документів, яка обслуговувала протиправну діяльність як в Україні, так і за її межами.

«Під час слідчих дій вилучено високотехнологічне обладнання для виготовлення підроблених документів, металеві кліше, бланкові заготовки паспортних документів, підроблені печатки та штампи державних установ, чорнову бухгалтерію, готівку в іноземній валюті, транспортні засоби та зброю», - йдеться в повідомленні.

Наразі 15 особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України. Шістьом особам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави та цілодобового домашнього арешту.

Тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення повного кола причетних осіб, документування всіх епізодів злочинної діяльності, міжнародних зв’язків угруповання та джерел фінансування протиправної схеми.

Як додали в СБУ , встановлено, що цими підробками користувалися переважно іноземці, пов’язані з міжнародними кримінальними й терористичними угрупованнями.

«Один із них – терорист міжнародної терористичної організації «Ісламська держава Вілаят Хорасан» – засуджений на території однієї з країн ЄС», - підкреслили в спецслужбі.

Згідно з матеріалами справи, оборудку організували ексдепутат місцевої ради та бізнесмен з Чернівців, а також подружжя з Вишгорода на Київщині, в будинку якого було облаштовано підпільний цех.

Також зазначається, що вартість одного «документа» становила від 2 до 25 тисяч доларів США. Сума залежала від його типу і терміновості виготовлення. Щорічний «прибуток» нелегального бізнесу становив майже 15 млн грн, які розподілялися між усіма учасниками злочинної схеми, поінформували в СБУ.

Як повідомлялося, на Прикарпатті викрили масштабну схему виготовлення фіктивних документів для уникнення мобілізації.

Фото: БЕБ