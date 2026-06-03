Буданов зустрівся з місією МВФ - говорили про економічні реформи
Про це повідомляється на сайті Президента України, передає Укрінформ.
«Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов провів зустріч із місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм. Також була присутня заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра. Кирило Буданов подякував МВФ за послідовну підтримку, спрямовану на посилення макроекономічної та фінансової стабільності в Україні. Керівник Офісу глави держави наголосив, що Україна налаштована продовжувати структурні реформи, які сприятимуть довгостроковій економічній стійкості, повоєнній відбудові та подальшому руху до Європейського Союзу», - йдеться у повідомленні.
Гевін Грей зазначив, що фонд готовий продовжувати системну підтримку України. Керівник місії МВФ упевнений у досягненні конструктивних рішень, які допоможуть зміцнити економічний потенціал і сприятимуть розвитку України.
Мудра поінформувала про реалізацію реформ, зокрема у сфері запобігання та протидії корупції. Заступниця керівника Офісу Президента наголосила, що для України одним із пріоритетів є виконання зобов’язань, передбачених програмою співпраці з МВФ.
Як повідомляв Укрінформ, представники Міжнародного валютного фонду відвідують Україну, щоб оцінити прогрес у впровадженні економічних реформ та розширенні податкової бази у межах кредиту на 8,1 млрд дол.
Фото: ОП