Буданов зустрівся з місією МВФ - говорили про економічні реформи

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов на зустрічі із місією МВФ запевнив, що Україна налаштована продовжувати структурні реформи, які сприятимуть довгостроковій економічній стійкості.

Про це повідомляється на сайті Президента України, передає Укрінформ.

«Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов провів зустріч із місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм. Також була присутня заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра. Кирило Буданов подякував МВФ за послідовну підтримку, спрямовану на посилення макроекономічної та фінансової стабільності в Україні. Керівник Офісу глави держави наголосив, що Україна налаштована продовжувати структурні реформи, які сприятимуть довгостроковій економічній стійкості, повоєнній відбудові та подальшому руху до Європейського Союзу», - йдеться у повідомленні.

Гевін Грей зазначив, що фонд готовий продовжувати системну підтримку України. Керівник місії МВФ упевнений у досягненні конструктивних рішень, які допоможуть зміцнити економічний потенціал і сприятимуть розвитку України.

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Мудра поінформувала про реалізацію реформ, зокрема у сфері запобігання та протидії корупції. Заступниця керівника Офісу Президента наголосила, що для України одним із пріоритетів є виконання зобов’язань, передбачених програмою співпраці з МВФ.

Як повідомляв Укрінформ, представники Міжнародного валютного фонду відвідують Україну, щоб оцінити прогрес у впровадженні економічних реформ та розширенні податкової бази у межах кредиту на 8,1 млрд дол.

Фото: ОП