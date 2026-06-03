Зеленський зі Стармером скоординували позиції стосовно зброї та дипломатії

Ключовими темами розмови Президента Володимира Зеленського з Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером стали зброя та дипломатичні кроки для наближення завершення війни.

Про це глава Української держави повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Говорив із Кіром Стармером, Премʼєр-міністром Британії. Ми готуємося до перемовин та зустрічей, і це напрямок і про зброю для нашої оборони, і про нашу дипломатію – нашу спільну дипломатію з Європою, щоб наблизити завершення війни. Європі точно потрібен свій голос, своя позиція, свій внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Скоординувались, як вийти саме на це», - зазначив Зеленський.

Він також висловив вдячність британському прем’єру за нещодавній пакет санкцій, які обмежать російські криптовалютні схеми. За словами Президента, абсолютно необхідно, щоб усі форми тиску на агресора посилювалися.

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Як повідомлялося, 26 травня Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти пов’язаних з Росією криптовалютних платформ, банків та фінансових мереж, які використовувалися для обходу раніше введених обмежень. Зокрема, під удар потрапила підтримувана Кремлем мережа A7. За даними британської сторони, через неї здійснювалися перекази коштів та фінансування закупівель в обхід міжнародних обмежень. Стверджується, що лише торік ця мережа перевела понад 90 млрд доларів, що дорівнює приблизно половині річних військових витрат Росії.