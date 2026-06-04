Користувачі iPhone зможуть розділити рахунок у кафе - Bloomberg

Американська компанія Apple планує додати в iPhone нову функцію, яка дозволить користувачам пристрою розділяти рахунок за групові вечері чи інші заходи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

За словами проінформованих співрозмовників, нова функція дозволить користувачам iPhone фотографувати рахунки та сформує запити на оплату різним людям, враховуючи придбані ними товари.

Джерела додали, що Apple має намір анонсувати цю нову функцію вже наступного тижня на своїй Всесвітній конференції розробників. Компанія також планує включити її в iOS 27, наступну версію своєї операційної системи iPhone.

Речник компанії Apple відмовився від коментарів.

Зазначається, що з моменту запуску Apple Pay у 2014 році компанія запустила Apple Card та ощадний рахунок, підтриманий Goldman Sachs., а також інструменти, які дозволяють підприємствам приймати платежі через iPhone.

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Apple працює над новою функцією безпеки для iPhone, яка автоматично блокуватиме смартфон, якщо система виявить, що пристрій вихопили з рук користувача.