Травнева спека призвела до рекордної смертності в Іспанії

В Іспанії зафіксовано найвищий для травня рівень смертності, пов’язаної зі спекою, що стало рекордом від початку ведення обліку у 2015 році.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство охорони здоров’я Іспанії, передає Укрінформ.

За оцінками щоденної системи моніторингу смертності Іспанії, у травні 2026 року було зареєстровано 101 смерть, пов’язану з високими температурами, що є найвищим показником за цей місяць з початку ведення спостережень у 2015 році.

Це число у 3,6 раза перевищує середнє значення травня за останнє десятиліття, що підкреслює значний вплив екстремальної спеки на здоров’я ще до початку літа в північній півкулі, вказали у МОЗ.

За аналізом системи моніторингу, у період між 2015 і 2025 роками з високими температурами в Іспанії були пов’язані 27 564 смерті.

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Найгіршим за всю історію спостережень був 2022 рік, коли від спеки померли 4789 осіб, у 2025-му було зафіксовано 3832 смертей.

Наголошується, що ризик смертності зростає на 9,1–10,7% на кожен градус, що перевищує температурний поріг ризику для здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, мережа державних портів Іспанії Puertos del Estado зафіксувала рекордно високі травневі температури морської води на 18 з 29 станцій спостереження.

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