Травнева спека призвела до рекордної смертності в Іспанії
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міністерство охорони здоров’я Іспанії, передає Укрінформ.
За оцінками щоденної системи моніторингу смертності Іспанії, у травні 2026 року було зареєстровано 101 смерть, пов’язану з високими температурами, що є найвищим показником за цей місяць з початку ведення спостережень у 2015 році.
Це число у 3,6 раза перевищує середнє значення травня за останнє десятиліття, що підкреслює значний вплив екстремальної спеки на здоров’я ще до початку літа в північній півкулі, вказали у МОЗ.
За аналізом системи моніторингу, у період між 2015 і 2025 роками з високими температурами в Іспанії були пов’язані 27 564 смерті.
Найгіршим за всю історію спостережень був 2022 рік, коли від спеки померли 4789 осіб, у 2025-му було зафіксовано 3832 смертей.
Наголошується, що ризик смертності зростає на 9,1–10,7% на кожен градус, що перевищує температурний поріг ризику для здоров’я.
Як повідомляв Укрінформ, мережа державних портів Іспанії Puertos del Estado зафіксувала рекордно високі травневі температури морської води на 18 з 29 станцій спостереження.
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