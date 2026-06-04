Служба безпеки Сербії попередила Вучича, щоб не їхав на саміт ЄС у Чорногорію через «ризик для безпеки»

Служба безпеки Сербії попередила президента країни Александара Вучича про небезпеку поїздки до Чорногорії в цю п'ятницю на саміт з лідерами країн ЄС та Балкан, посилаючись на загрози безпеці на тлі дипломатичних чвар між двома країнами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє EWB.

Сербське агентство безпеки та розвідки (BIA) опублікувало заяву, в якій повідомило, що попередило президента Сербії Вучича, щоб він не їхав до Чорногорії на саміт ЄС – Західні Балкани, оскільки було встановлено, що існує «високий ризик для безпеки».

«Згідно з нашими оперативними даними, Радої Звіцер, лідер клану Кавач, наразі перебуває в Чорногорії», – заявили у BIA.

Агентство додало, що «всупереч усім професійним стандартам та принципам відповідальної поведінки, оцінка рівня безпеки, яка неодноразово запитувалася у служби країни перебування в Чорногорії, нам не була надана».

Члени правлячої Сербської прогресивної партії (SNS) та журналісти телеканалу Informer також закликали Вучича не їхати до Чорногорії.

Спікер Ана Брнабич заявила, що намагалася поговорити з Вучичем про те, щоб він туди не їздив, але що «він не хоче про це чути» і що він поїде «через свій обов'язок перед Сербією».

У відповідь на ці події Міністерство закордонних справ Чорногорії опублікувало повідомлення, що в очікуванні саміту в Тиваті Чорногорія зробить усе можливе, щоб «прийняти наших друзів, союзників та партнерів на найвищому рівні та забезпечити успішне та гідне проведення цієї важливої ​​для нас міжнародної події».

«Як відповідальний та авторитетний член НАТО, Чорногорія гарантує усім своїм гостям безпечне, надійне та приємне перебування. Нашим пріоритетом залишається те, щоб жодні сторонні обставини не затьмарювали успіх саміту та спільних цілей, які ми просуваємо через нього», – заявили у міністерстві.

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Саміт ЄС-Західні Балкани в місті Тиват, Чорногорія, заплановано на 5 червня за участю голів держав та урядів.

Попередження щодо небезпеки для Вучича в Чорногорії з'явилися після події, що відбулася раніше в середу, коли чартерний авіарейс із Белграда з 87 пасажирами на борту був повернутий з Тивата до Сербії після того, як чорногорська поліція та Агентство національної безпеки оцінили його як такий, що становить загрозу безпеці країни.

Чорногорський портал Vijesti повідомив, що громадяни Сербії, яких повернули, «здебільшого мають судимості» та роками згадувалися в сербських ЗМІ як особи, яким було доручено «спеціальні завдання режиму».

Як повідомляв Укрінформ, у суботу в столиці Сербії Белграді після масштабного антиурядового мітингу, в якому взяли участь десятки тисяч противників авторитарного президента країни Александара Вучича, спалахнули сутички між групами протестувальників та поліцією спеціального призначення.