У Росії обмеження на продаж бензину ввели вже у 15 регіонах

Перебої з паливом через українські атаки на російську нафтопереробку поширилися вже на 15 суб'єктів Росії, включаючи Москву та Санкт-Петербург, а також кілька окупованих Росією регіонів України.

Про це повідомила ТМТ, передає Укрінформ.

Першими на відсутність бензину марки АІ-92 та АІ-95 на АЗС наприкінці травня поскаржилися жителі Рязані, після атаки українських дронів на Рязанський НПЗ «Роснефти» - один із найбільших у країні.

Того ж місяця про нестачу палива на заправках почали повідомляти жителі тимчасово окупованого Криму на тлі перерізання дронами ЗСУ сухопутного шляху на півострів. Пізніше проблеми із купівлею пального з’явились у окупованих частинах Запорізької, Донецької та Луганської областей України.

На початку червня обмеження на купівлю палива сягнули регіону Нова Москва. Незадовго перед тим обмеження з'явилися на заправках у Санкт- Петербурзі. Також на початку червня обмеження на продаж пального з'явилися на АЗС «Роснефти» та «Татнафти» у Курській, Білгородській та Псковській областях.

Напередодні стало відомо, що з паливними перебоями стикнулися й у Московській області.

Криза охопила також північні та північно-західні регіони. Жителі Новгородської області повідомляють у місцевих групах в соцмережах про обмеження на продаж бензину до 20 л. Здебільшого у коментарях згадуються АЗС «Сургутнафтогазу».

Тимчасові обмеження «до надходження наступної партії» також запровадили на деяких заправках у Карелії. У регіональному Міністерстві промисловості та торгівлі це пов’язали з підвищеним попитом на пальне через початок сезону літніх відпусток.

Крім того, перебої виникли у Мурманській області.

На південь від Москви також зростають складнощі з паливом: про перебої повідомляють у Воронезькій області, а з травня - у Красноярську на АЗС «Роснефти» та Томській області.

Перебої виникли й у Корякському окрузі Камчатки. Влада обґрунтувала обмеження необхідністю зберегти запаси палива на складі «до відкриття зимової дороги наступного року».

Незважаючи на розгортання кризи, віцепрем'єр РФ Олександр Новак у четвер заявив про стабільну ситуацію на паливному ринку.

Як повідомляв Укрінформ, російський уряд до 30 листопада заборонив експорт із країни авіаційного пального.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом січня-травня поточного року Сили оборони України уразили 15 російських нафтопереробних заводів, що спричинило кризу на ринку пального.