Війна на виснаження: Росія не має адекватної пропозиції світові

Путіну нема що запропонувати Заходу в якості унікальної пропозиції - і замість гри у шахи він пропонує зіграти в «Чапаєва»

На пітерському економічному форумі 3 червня виступали ідеолог путінського «русского міра» Алєксандр Дугін та «православний олігарх» Константін Малофєєв, які представляють «яструбів» у таборі московської камарильї.

Надзвичайно важливий виступ, який учергове був підданий обсміхуванню недолугих експертів, які звикли лише реготати з недоумкуватого «діда».

А там було сказано багато такого, що змушує замислитися над майбутнім не лише Росії, а й світу.

Дугін проголосив національний курс Москви на ескалацію з усім ворожим Росії західним світом і як «позитивний сценарій» розглядає превентивний ядерний удар по Україні.

У доповіді Дугін заявив, зокрема, таке.

«Застосування тактичної ядерної зброї в Україні в нашому аналітичному звіті віднесено до хорошого сценарію. А що, краще щоденні бомбардування наших міст, вибухання НПЗ по всій Росії, знищення коледжу з підлітками у Старобільську? Кожен день – нове зведення. І нова перетнута "червона лінія"?

У такому випадку, ймовірно, "хорошим" сценарієм майбутнього стане "поганий світ". Люди, які так вважають, є зрадниками Батьківщини».

Дугін прямо й агресивно атакує табір «голубів», куди входять більша частина олігархів та частина чиновників, що давно хочуть завершення війни через прямі втрати та санкції.

Їм Дугін протиставляє «справжніх патріотів», куди він включає експертів, які «розуміють, що хороший сценарій – це Перемога».

«В нинішніх умовах, що склалися на фронті та у зовнішній політиці, безумовно перемогти сьогодні можна, тільки застосувавши зброю масового ураження. Зброю, яка є у нас, але не у противника. І чим довше ми зволікаємо, тим більша загроза появи цієї зброї у ворога. Не важливо, у вигляді брудної бомби чи ракети, списаної Заходом "випадково". У Пакистані та Ізраїлі вони вже проводили такий трюк».

Таким чином, експертний пул, який очолює Дугін і фінансує Малофєєв, представив світові стратегію реваншу Путіна. Не розвитку, не модернізації режиму, а саме реваншу. І нинішній глухий кут в Україні зовсім не охолодив їхніх планів. Навпаки, для прориву із нинішнього цугцвангу Дугін пропонує розрив шаблону та агресивний перехід до наступного етапу війни – ядерного.

Також важливим є визнання факту, що Росія не має адекватної пропозиції світові. Путіну нема що запропонувати Заходу в якості унікальної пропозиції – і замість гри у шахи він пропонує зіграти в «Чапаєва». Хто памʼятає, це радянський варіант гри у шашки, при якому фігури зносяться з гральної дошки доти, поки на ній не лишається остання фігура. Виживе лише один, каже за цією логікою Дугін. Або Росія, або її вороги.

І в цьому криється головна небезпека всієї стратегії. Вона набуває для Росії рис війни на виснаження, метою якої є не захоплення територій, а стратегічне знищення противника. І цей сценарій вона починає реалізовувати вже зараз.

Тарас Березовець, військовий, політолог, журналіст