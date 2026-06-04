У Швеції арештували судно Caffa, що могло бути залучене до вивезення продукції з ТОТ України

Суд у Швеції арештував судно Caffa, яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово захопленої росіянами території.

Як передає Укрінформ, про це генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив у Телеграмі.

За його словами, це перший випадок, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд затвердив арешт судна, яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території.

«За даними слідства, Caffa систематично порушувало порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави. Щоб приховати цю діяльність, використовувалася схема з фальшивою реєстрацією: у міжнародних базах судно позначене як Guinea False», - додав Кравченко.

Також він нагадав, що 12 березня 2026 року Офіс генпрокурора звернувся до Міністерства юстиції Королівства Швеція із запитом про міжнародну правову допомогу. Українська сторона просила провести обшук судна, допитати капітана та членів екіпажу, а також накласти арешт на Caffa.

«Шведські компетентні органи оперативно розпочали виконання запиту. Уже наступного тижня після його отримання було проведено обшук судна та допитано свідків. Сьогодні цей процес отримав важливе процесуальне продовження - суд затвердив арешт судна», - підкреслив генпрокурор.

За його словами, це є конкретним результатом міжнародної правової взаємодії України партнерами. «Щоденна робота, обмін інформацією, збір і передача додаткових доказів дали результат: судно арештовано», - додав Кравченко.

Також він наголосив, що Росія продовжує грабувати українські ресурси на тимчасово окупованих територіях, але Україна системно документує ці злочини, зокрема встановлює маршрути, ідентифікує судна, фіксує незаконні заходи на окуповану територію та використовує всі механізми міжнародної правової допомоги.

«Цей кейс чіткий сигнал, що жодні маніпуляції з прапорами, маршрутами чи реєстрацією не допоможуть уникнути відповідальності. Україна бачить, фіксує і доводить це», - підсумував генпрокурор.

Очільник МЗС Андрій Сибіга подякував Швеції за рішення щодо підсанкційного судна Caffa, яке вважають причетним до перевезень викраденого з окупованих територій України зерна.

"Я вітаю сьогоднішнє рішення шведського суду про арешт судна Caffa, причетного до крадіжки українського зерна з тимчасово окупованої території. Це рішення є важливим прецедентом для зусиль України щодо захисту своїх національних інтересів та дотримання міжнародного права", - написав міністр у соцмережі Х.

За його словами, підтвердивши арешт судна, суд продемонстрував, що механізми відповідальності можуть ефективно працювати через кордони.

"Я вдячний Швеції за її принципову позицію, міцну правову співпрацю та непохитну підтримку України", - додав Сибіга.

Міністр пообіцяв подальшу співпрацю з партнерами, щоб притягнути до відповідальності тих, хто причетний до незаконного використання українських активів та інших протиправних дій.

"Ми продовжуватимемо співпрацювати з нашими партнерами, щоб забезпечити притягнення до відповідальності тих, хто причетний до незаконної експлуатації українських активів та іншої незаконної діяльності", - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, 6 березня берегова охорона Швеції за підозрою в порушенні міжнародних правил судноплавства затримала у Балтійському морі неподалік міста Треллеборг вантажне судно Caffa, яке перебуває під санкціями України.

Поліція Швеції заявила, що воно ходить під фальшивим прапором і підозрюється в порушенні морського права та закону про безпеку суден.

Одному члену екіпажу оголосили підозру в порушенні національного та міжнародного законодавства. Більшість з 11 членів екіпажу судна Caffa є росіянами.

Наприкінці квітня після рішення прокуратури Швеції суховантажне судно Caffa, затримане поблизу міста Треллеборг на шляху до російського Санкт-Петербурга, було конфісковане.

Фото: Nicolaj Jepsen/marinetraffic