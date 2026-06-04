У Грузії звинуватили адміністрацію Байдена у погіршенні відносин зі США

Кобахідзе прокоментував заяву державного секретаря США Марко Рубіо щодо Грузії, який раніше висловив сподівання, що США побачать зміну тепершньої траєкторії розвитку подій у Грузії.

"Якщо у грузино-американських відносинах щось було зіпсовано останніми роками, то усе було зіпсовано попередньою адміністрацією на 100%. Ми готові обговорити усі деталі, пов'язані з відновленням стратегічного партнерства", - сказав він.

Глава уряду додав, що грузинська сторона зацікавлена у стратегічному партнерстві з Вашингтоном.

"Тому ми з оптимізмом сприймаємо усі сигнали, зокрема ті, що почули під час візиту американської делегації до Грузії. Все це зберігає наш оптимізм щодо того, що стратегічне партнерство між Грузією та США вдасться відновити. Решта залежить від подальших переговорів", - зазначив Кобахідзе.

За його словами, попередній американський уряд вимагав від Грузії "вжити вкрай жорстких заходів, а потім пішли тиск, шантаж та безліч інших дій проти грузинського народу та грузинської держави".

"Те, що було зруйновано несправедливістю, можна виправити лише справедливим підходом", – заявив Кобахідзе.

Як повідомляв Укрінформ, посла ЄС у Грузії Павла Герчинського викликали до МЗС країни після його слів про повернення Грузії до "темних часів". Також його заяви негативно оцінив голова уряду країни.

Фото: gov.ge