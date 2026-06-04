Європа за чотири місяці виділила на дрони для України близько €1,6 мільярда

Європейські держави суттєво наростили фінансування безпілотних систем для Сил оборони України, спрямувавши на цей напрям близько 1,6 млрд євро з січня по квітень 2026 року.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані дослідження Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки (IfW Kiel).

"Європейські донори зараз заходять у фінансування та виробництво дронів у великих масштабах. Як результат, підтримка України дедалі більше стає двостороннім обміном: фінансова допомога тече в Україну, тоді як технологічні дивіденди течуть назад до Європи", - заявив керівник Ukraine Support Tracker Крістоф Требеш.

В інституті наголосили, що значення дронів у європейській військовій допомозі значно зросло за останні роки.

"У реальному вираженні підтверджена двостороння військова допомога у вигляді дронів зросла з 400 млн євро у 2022 році до 1 млрд євро у 2024-му та 1,2 млрд євро у 2025-му, а в перші чотири місяці 2026 року вже сягнула приблизно 1,6 млрд євро. Ці цифри включають лише те, що чітко можна віднести до європейських донорів. Реальний обсяг, ймовірно, ще вищий", - йдеться у пресрелізі.

Особливо помітним зростання допомоги у цій сфері стало у березні та квітні цього року. Зокрема, Велика Британія оголосила про передачу щонайменше 120 тис. дронів, що є найбільшою одноразовою партією за весь час. Водночас Німеччина та Норвегія виділили приблизно по 500 млн євро кожна на закупівлю БПЛА, а Нідерланди спрямували на цей напрям близько 250 млн євро. Повідомляється, що такі великі донори, як Німеччина та Нідерланди, дедалі частіше виділяють кошти на дрони спільно з українськими оборонними компаніями.

За даними Кільського інституту, загалом європейські держави зберегли військову підтримку України на високому рівні, але фінансова та гуманітарна допомога в перші чотири місяці 2026 року помітно сповільнилася – здебільшого через затримку фінансування з боку ЄС.

У березні та квітні 2026 року Німеччина виділила військову допомогу на суму 4,2 млрд євро, насамперед на протиповітряну оборону та безпілотники. Велика Британія виділила 1,3 млрд євро, а Норвегія – ще 600 млн євро.

Водночас найбільший пакет фінансової допомоги за цей період надійшов не з Європи, а від Японії, яка виділила 1,1 млрд євро через другий транш кредитного механізму ERA, забезпеченого доходами від заморожених російських активів.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт Ukraine Support Tracker Кільського інституту світової економіки з січня 2022 року відстежує військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні. До моніторингу входить 41 країна: усі держави-члени ЄС, інші члени G7, Австралія, Південна Корея, Туреччина, Норвегія, Нова Зеландія, Швейцарія, Китай, Тайвань, Індія та Ісландія.

Фото: Марія Ковальчук