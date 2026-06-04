Киргизстан вперше в історії обрали до Ради Безпеки ООН

У середу Киргизстан було обрано непостійним членом Ради Безпеки ООН - вперше з моменту здобуття незалежності країною в 1991 році.

Про це повідомляє Euronews, передає Укрінформ.

Киргизстан отримав місце від Азійсько-Тихоокеанської групи держав, випередивши Філіппіни у боротьбі за мандат на 2027–2028 роки.

Це перше обрання країни з Центральної Азії до складу РБ ООН за більш ніж десятиліття – востаннє сусідній Казахстан обіймав місце в РБ ООН у 2017-2018 роках.

Це також є значною перемогою для киргизької дипломатії. Раніше президент країни Садир Джапаров закликав світових лідерів підтримати заявку Бішкека та надати більший голос державам, які ніколи раніше не були представлені в Раді Безпеки, особливо країнам, що не мають виходу до моря, або гірським країнам, які стикаються зі специфічними викликами у сферах безпеки, клімату чи розвитку.

Міністр закордонних справ Киргизстану Женбек Кулубаєв на початку цього тижня закликав ООН реформувати РБ ООН шляхом розширення представництва країн Азії, Африки та Латинської Америки серед її постійних членів.

Наразі п’ять постійних членів РБ ООН— США, Велика Британія, Франція, Росія та Китай — мають право вето, яке було закріплене після завершення Другої світової війни; 10 непостійних членів обираються на дворічні терміни.

Попри те, що країни Африки становлять близько чверті всіх 193 держав-членів ООН, жодна африканська країна не має постійного місця в Раді Безпеки.

Голосування в середу визначило п’ять нових держав-членів Ради Безпеки: по одному для Африки, Азійсько-Тихоокеанського регіону, Латинської Америки та Карибського басейну, а також два для групи «Західна Європа та інші».

П’ять країн, обраних у середу — Киргизстан, Зімбабве, Тринідад і Тобаго, Португалія та Австрія, замінять Пакистан, Сомалі, Грецію, Данію та Панаму з 1 січня 2027 року.

Як повідомляв Укрінформ, у середу Німеччина програла голосування за тимчасове місце в Радбезі ООН. Виступаючи перед пресою після голосування, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав результат «справжнім розчаруванням».

Фото: UN News/Х