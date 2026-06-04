Кім Чен Ин відвідав новий ядерний об'єкт і заявив про подвоєння виробничих потужностей КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав новий ядерний об’єкт та заявив, що за останні п'ять років країна більш ніж удвічі збільшила виробництво матеріалів, придатних для створення ядерної зброї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (KCNA).

За даними KCNA, у середу Кім оглянув «нещодавно відкритий завод із виробництва ядерних матеріалів», однак його місцезнаходження не розкривається.

Опубліковані північнокорейським державним ЗМІ фотографії свідчать, що, судячи з усього, йдеться про об’єкт зі збагачення урану. Аналітики припускають, що це може бути новий завод на території комплексу у Йонбьоні.

Згідно з повідомленням KCNA, Кім заявив, що за останні п’ять років «потужності Північної Кореї з виробництва ядерних матеріалів збройового класу зросли більш ніж удвічі». Він також представив «план дій» щодо подальшого прискорення «якісного та кількісного зміцнення» своїх ядерних сил. Подробиці цього плану не розголошуються.

Демонстрація нового об’єкта відбулася на тлі повідомлень про можливий візит до Пхеньяна лідера Китаю Сі Цзіньпіна найближчими тижнями. Під час свого попереднього візиту до КНДР у 2019 році Сі сказав Кіму, що світ чекає від нього прогресу в ядерних переговорах зі США.

Дональд Трамп і Кім Чен Ин зустрічалися тричі під час першого терміну американського президента, але ці контакти так і не змусили північнокорейського лідера згорнути ядерну програму.

Раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі попереджав, що Північна Корея «значно збільшила можливості з виробництва ядерної зброї та активізувала діяльність на ключових ядерних об’єктах».

Як повідомляв Укрінформ, КНДР під керівництвом лідера країни Кім Чен Ина провела випробування комплексу тактичних балістичних, високоточних крилатих ракет та артилерійських снарядів із керуванням на базі штучного інтелекту, розроблених для ведення сучасної війни.

Фото: KCNA