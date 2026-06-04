На південному сході Лівану загинув миротворець ООН

Унаслідок мінометного обстрілу на півдні Лівану один миротворець Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL) загинув, ще двоє отримали поранення.

Про це йдеться у повідомленні миротворчої місії UNIFIL у соцмережі X, передає Укрінформ.

«Сьогодні рано вранці миротворець UNIFIL помер від важких поранень, отриманих під час мінометного обстрілу його позиції поблизу міста Марджаюн на південному сході Лівану», - йдеться у повідомленні.

Крім того, двоє миротворців, які також отримали поранення, «перебувають на лікуванні в медичному пункті на базі UNIFIL».

Зазначається, що обстріл стався на передодні пізно ввечері і важкопоранений миротворець був «доставлений літаком до лікарні в Бейруті, де помер від отриманих травм».

У повідомленні не згадується, хто саме здійснив обстріл позицій миротворців ООН.

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Як повідомляв Укрінформ, Ізраїль та Ліван зобов’язалися негайно припинити бойові дії та працювати над досягненням всеосяжного миру.

Менше тижня тому прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав військам просуватися далі у Лівані для боротьбі проти підтримуваного Іраном угруповання «Хезболла».

Фото ілюстративне: скріншот із відео Al Jadeed News