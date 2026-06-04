На південному сході Лівану загинув миротворець ООН
Про це йдеться у повідомленні миротворчої місії UNIFIL у соцмережі X, передає Укрінформ.
«Сьогодні рано вранці миротворець UNIFIL помер від важких поранень, отриманих під час мінометного обстрілу його позиції поблизу міста Марджаюн на південному сході Лівану», - йдеться у повідомленні.
Крім того, двоє миротворців, які також отримали поранення, «перебувають на лікуванні в медичному пункті на базі UNIFIL».
Зазначається, що обстріл стався на передодні пізно ввечері і важкопоранений миротворець був «доставлений літаком до лікарні в Бейруті, де помер від отриманих травм».
У повідомленні не згадується, хто саме здійснив обстріл позицій миротворців ООН.
Як повідомляв Укрінформ, Ізраїль та Ліван зобов’язалися негайно припинити бойові дії та працювати над досягненням всеосяжного миру.
Менше тижня тому прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав військам просуватися далі у Лівані для боротьбі проти підтримуваного Іраном угруповання «Хезболла».
Фото ілюстративне: скріншот із відео Al Jadeed News