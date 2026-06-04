Росія може напасти на країни Балтії до кінця 2028 року - головнокомандувач ЗС Латвії
Про це попередив головнокомандувач Збройних сил Латвії Каспарс Пуданс передає Укрінформ з посиланням на Financial Times.
За словами генерала, перевага Москви полягає не в наявності кращих технологій, а у її здатності масово виробляти дрони та швидко адаптувати їх до умов бойових дій.
«Їхня перевага – у масштабах виробництва дронів. Вони здатні швидко поповнювати запаси та забезпечувати значні обсяги застосування», - сказав Пуданс.
Латвійський генерал застеріг, що Росія може скористатися повільними темпами переозброєння Європи, оскільки більшість програм модернізації армій дадуть результат лише орієнтовно з 2029 року.
«Якби я був у Кремлі, то я б сказав, що якщо ми щось і робитимемо, то маємо зробити це до кінця 2028 року», – заявив Пуданс.
Зазначається, що будь-який прямий конфлікт між Росією і НАТО може розпочатися з країн Балтії, які вважаються вразливими через близькість Росії та повільні темпи зміцнення оборони східного флангу Альянсу.
Пуданс наголосив, що наразі Росії бракує сил для масштабного вторгнення через війну в Україні, але після її завершення загроза може швидко зрости.
«Ми виходимо з того, що агресія в тій чи іншій формі може статися хоч сьогодні ввечері», – підкреслив він.
Як повідомляв Укрінформ, Кремль проводить низку інформаційних операцій, спрямованих проти країн Балтії, з метою створення довгострокових інформаційних умов для виправдання можливих майбутніх військових дій проти цих країн.
Фото: Facebook/Latvijas Republikas Saeima