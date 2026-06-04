Росія може напасти на країни Балтії до кінця 2028 року - головнокомандувач ЗС Латвії

Росія здобула значний досвід у застосуванні безпілотників під час війни, що є перевагою над країнами НАТО, і може спробувати скористатися «вікном можливостей» до кінця 2028 року для нападу на країни Балтії.

Про це попередив головнокомандувач Збройних сил Латвії Каспарс Пуданс передає Укрінформ з посиланням на Financial Times.

За словами генерала, перевага Москви полягає не в наявності кращих технологій, а у її здатності масово виробляти дрони та швидко адаптувати їх до умов бойових дій.

«Їхня перевага – у масштабах виробництва дронів. Вони здатні швидко поповнювати запаси та забезпечувати значні обсяги застосування», - сказав Пуданс.

Латвійський генерал застеріг, що Росія може скористатися повільними темпами переозброєння Європи, оскільки більшість програм модернізації армій дадуть результат лише орієнтовно з 2029 року.

«Якби я був у Кремлі, то я б сказав, що якщо ми щось і робитимемо, то маємо зробити це до кінця 2028 року», – заявив Пуданс.

Зазначається, що будь-який прямий конфлікт між Росією і НАТО може розпочатися з країн Балтії, які вважаються вразливими через близькість Росії та повільні темпи зміцнення оборони східного флангу Альянсу.

Пуданс наголосив, що наразі Росії бракує сил для масштабного вторгнення через війну в Україні, але після її завершення загроза може швидко зрости.

«Ми виходимо з того, що агресія в тій чи іншій формі може статися хоч сьогодні ввечері», – підкреслив він.

Як повідомляв Укрінформ, Кремль проводить низку інформаційних операцій, спрямованих проти країн Балтії, з метою створення довгострокових інформаційних умов для виправдання можливих майбутніх військових дій проти цих країн.

Фото: Facebook/Latvijas Republikas Saeima