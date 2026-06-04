У «Програмі Ігоря Долгова» обговорять суперництво США і Китаю та новий світовий порядок

У сьогоднішньому випуску «Програми Ігоря Долгова» йтиметься про зростання впливу Китаю, суперництво між Пекіном і Вашингтоном, новий світовий порядок та боротьбу за глобальне лідерство.

Гостею програми стане аналітикиня Центру «Нова Європа», експертка з питань Азійсько-Тихоокеанського регіону Наталія Бутирська.

Разом із ведучим програми, дипломатом Ігорем Долговим, вона аналізуватиме, чи почали Сполучені Штати сприймати Китай як рівнозначну супердержаву, як Пекін використовує економічні інструменти для посилення свого політичного впливу та чому став головним торговельним партнером для більш ніж 120 країн світу.

У центрі уваги також будуть концепція багатополярного світу, яку просуває Сі Цзіньпін, підходи Китаю до глобального лідерства, його позиція щодо міжнародного права та відносин із Росією, а також роль Тайваню як ключової точки напруги у відносинах між Пекіном і Вашингтоном.

Окремо учасники програми обговорять вплив Китаю на події на Близькому Сході, його ставлення до ядерної безпеки в Азії, реакцію Японії та союзників США на нові виклики, а також те, чи змінюється баланс сил в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Також ітиметься про те, як протистояння між Китаєм і США може вплинути на Україну та Європу.

Світ дедалі більше рухається до нової системи глобального суперництва, де саме Китай і США визначатимуть правила міжнародної політики, економіки та безпеки. Чи стане XXI століття століттям Китаю та яке місце у новому світі займе Україна — дивіться у програмі, що вийде у середу, 4 червня о 14:00 на Ютуб-каналі Укрінформу.