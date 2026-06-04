В Анкарі на час саміту НАТО впровадять «червоні зони» та посилять заходи безпеки

У столиці Туреччини Анкарі під час проведення 36-го саміту НАТО 7-8 липня будуть безпрецедентно посилені заходи безпеки, що передбачає створення "червоних зон" навколо ключових об’єктів та маршрутів пересування делегацій.

Про це повідомило TRT Haber, передає Укрінформ.

“Шляхи до аеропортів Есенбога та Етімесгут, які будуть використовуватися для саміту, район Сьоутьозю, де розташований президентський комплекс, зони навколо готелів, де зупинятимуться учасники саміту, та транзитні маршрути будуть визначені "червоними зонами". Доступ транспортних засобів та пішоходів до цих зон буде контролюватися”, - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з проведенням саміту в Анкарі з 1 по 15 липня будуть заборонені демонстрації та масові ходи.

Для забезпечення безпеки під час заходу будуть залучені близько 40 тисяч співробітників поліції та жандармерії. Крім того, будуть залучені співробітники поліції у цивільному. У місті також встановлять додаткові камери спостереження у 100 стратегічно важливих точках для підсилення вже діючої системи міського відеомоніторингу.

На час саміту будуть запроваджені обмеження на деякі міжнародні авіарейси. Також буде посилений контроль на в’їздах до Анкари.

Окремі плани безпеки розробляються для культурних заходів і екскурсійних програм за участю подружжів глав держав та урядів, які прибудуть на саміт.

Підготовка до саміту здійснюється з урахуванням досвіду минулорічного саміту НАТО, в якому взяли участь близько шести тисяч осіб.

Як повідомляв Укрінформ, президент США візьме участь у саміті Північноатлантичного альянсу, який відбудеться у Туреччині на початку липня.

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