Японські урядовці провели переговори з представниками металургійних та газових компаній Росії - ЗМІ

Заявленою метою візиту 26-27 травня було обговорення захисту активів японських компаній, які працюють у Росії. Десятки японських компаній, включаючи Mitsui & Co. та Mitsui O.S.K. Lines, продовжують працювати в Росії, згідно з даними Єльської школи менеджменту.

Уряд у Токіо неодноразово заявляв, що цей візит не був неочікуваним.

Цього разу на порядку денному не стояло питання про нову економічну співпрацю між двома країнами, заявив 3 червня в коментарі директор відділу Росії Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії Хідехіко Ішії. За його словами, делегація провела зустрічі з представниками Міністерства економічного розвитку Росії, Міністерства промисловості та торгівлі, з бізнес-організаціями; у переговорах брали участь деякі японські компанії, однак він відмовився назвати їх чи вказати кількість учасників.

Анонімні співрозмовники видання повідомили, що японські урядовці, окрім російських колег, зустрічалися з представниками російських підприємств, зокрема виробниками добрив, паладію, алюмінію та інших металів, постачальниками скрапленого природного газу та нафти.

Видання зазначає, що ці переговори підкреслили важливість підтримки відкритих каналів комунікації навіть попри те, що російська економіка залишається під сильними західними санкціями через війну. Японія, друга за величиною економіка Азії, купує СПГ з російського проєкту «Сахалін-2» на підставі винятку з санкцій.

Перед травневим візитом у Міністерстві торгівлі Японії заявили, що країна продовжуватиме координувати із союзниками по «Групі семи» санкції проти Росії і що «поточна ситуація не дозволяє шукати нових форм співпраці з Росією».

Як повідомляв Укрінформ, Японія вперше направить офіцерів Сил самооборони до командування НАТО з координації військової допомоги та підготовки Збройних сил України.

Фото: flagi.in.ua