Латвійська розвідка: Росія планує посилити «юридичну війну» проти західних країн

Росія планує посилити юридичну війну - зловживання правовою системою, законами та судочинством - з метою послабити та вплинути на західні країни.

Про це йдеться в останньому звіті Бюро із захисту Конституції Латвії (SAB), передає Укрінформ із посиланням на LSM.

SAB зазначає, що Росія також може використовувати юридичні аргументи як привід і виправдання для інтенсифікації агресивної діяльності або потенційної конфронтації з НАТО. У звіті оприлюднено розвідувальну інформацію про плани та завдання Росії у сфері юридичної війни, які російські інституції визначили протягом останнього року, і метою яких є здійснення тиску на політичних лідерів і посадових осіб західних країн.

Одним із практичних способів, яким Росія намагається чинити тиск на західні країни, є подання скарг проти них до міжнародних судів, зазначили в SAB. Стверджується, що країни Балтії не є винятком.

Окрім цього, наголошується, що Росія планує подати позов проти країн Балтії до Міжнародного суду ООН, формально обґрунтовуючи це дискримінацією російськомовної частини суспільства. За даними розвідки SAB, Росія вже підготувала скаргу і наразі готується її подати до суду.

Хоча твердження про нібито порушення прав цієї частини суспільства є звичною риторикою російської пропаганди та посадовців, така скарга означала б суттєву зміну в підході щодо країн Балтії - тобто пропаганда перетворюється на основу практичних дій, зазначили в SAB. Максимальна мета Росії полягає в тому, щоб міжнародна спільнота чинила на країни Балтії достатній тиск, аби вони змінили своє ставлення та політику щодо Росії.

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Плани Росії у сфері юридичної війни також свідчать про її спроби сформувати єдину позицію дружніх до Росії держав, щоб спільно виступати проти Заходу. Наприклад, за даними розвідки SAB, російські інституції намагаються перейняти практику, яку в судових процесах проти західних країн уже застосовував Іран.

Як повідомляв Укрінформ, Росія має намір звернутися до Міжнародного суду ООН для нібито «захисту» прав росіян у країнах Балтії.

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