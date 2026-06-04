ЄС розглядає введення санкцій проти китайських компаній, які допомагають у війні Росії - ЗМІ

Європейська служба зовнішніх справ наполягає на введенні санкцій проти чотирьох китайських компаній, які підтримують війну Росії проти України.

Про це свідчать документи, з якими ознайомилося видання Politico, передає Укрінформ.

Ці чотири компанії, які, ймовірно, включать до наступного пакета санкцій, що має бути затверджений на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС наступного тижня, допомагають тіньовому флоту Росії, постачаючи хімічні речовини для російської армії, а також компоненти, які Москва використовує для виробництва ударних дронів, заявили чиновники.

Документ датований 21 травня, він буде частиною «мініпакета» санкцій, який, за словами двох чиновників ЄС, буде ухвалений на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі 15 червня. Цей пакет міститиме низку індивідуальних санкцій, тоді як ЄС працює над 21-м пакетом санкцій, що передбачатиме ширший, секторальний підхід і, як очікується, буде ухвалений пізніше цього літа.

Окрім чотирьох китайських компаній, документ пропонує санкції проти п’яти компаній, розташованих в Об’єднаних Арабських Еміратах, трьох у Туреччині та однієї в Азербайджані, які, як зазначається, сприяють російським поставкам та продажу енергоносіїв. У ньому пропонується ввести санкції проти дочірніх компаній російської компанії «Лукойл», а також десятків осіб та компаній, які, як зазначається, підтримують військову машину Москви.

Цей список є частиною «постійного» підходу до санкцій, за яким суб’єкти додаються або вилучаються з урахуванням того, як Росія змінює свою тактику, щоб уникнути санкцій.

Politico не публікує назви компаній, що фігурують у списку.

Цей крок, ймовірно, посилить напруженість у відносинах між Брюсселем і Пекіном, оскільки голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прагне заручитися підтримкою столиць країн ЄС для жорстких заходів проти субсидованого китайського імпорту. Минулого тижня Китай заявив, що вживатиме «рішучих контрзаходів та ефективних кроків для захисту своїх інтересів», якщо ЄС запровадить додаткові торговельні обмеження.

За словами речника ЄК Олофа Гілла, напруженість у відносинах буде в центрі уваги у вівторок, коли єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович зустрінеться з китайським торговим представником Лі Ченгангом на полях міністерської зустрічі ОЕСР у Парижі.

Країни ЄС досі обговорюють, що включити до 21-о пакета санкцій. Ключовою пропозицією є закріплення цінового обмеження на закупівлю російської нафти, термін дії якого закінчується в липні. Якщо обмеження втратить чинність, ціна автоматично зросте з огляду на підвищення світових цін на енергоносії. Декілька країн наполягають на закріпленні поточної ціни, щоб позбавити Москву додаткових доходів.

Група країн Північної Європи та Балтії також пропонує більш комплексні санкції проти російських енергетичних компаній, зокрема «Лукойлу», «Газпрому», «Новатеку» та «Роснефти», згідно з окремим документом, який бачило Politico. Група країн, що дотримуються жорсткої позиції, також стверджує, що блок повинен розірвати всі контракти з російською атомною промисловістю.

У Єврокомісії відмовилися коментувати деталі майбутніх пакетів санкцій. «Можемо лише сказати, що, як і в разі всіх попередніх пакетів, нашою метою є максимальне посилення економічного тиску на Росію, зокрема шляхом запровадження нових заходів для боротьби з обходом санкцій», - йдеться у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, Україна активно працює з Європейським Союзом над підготовкою 21-о пакета санкцій проти Росії та розраховує на врахування своїх пропозицій.

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