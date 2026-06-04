Палата представників США просунула новий пакет допомоги Україні
Про це повідомляє The Hill, передає Укрінформ.
Палата представників проголосувала 218 голосами проти 204 за процедурну пропозицію, яка відкриває шлях до голосування за «Закон про підтримку України», автором якого є демократ Грегорі Мікс, високопоставлений член Комітету у закордонних справах Палати представників.
«Це голосування не є формальним, це заява про те, чи стоїть цей Конгрес і всі його члени на боці України та її народу, чи підтримують вони Україну та її боротьбу за свободу, демократію та незалежність», — заявив Мікс у залі після голосування.
Законопроєкт, вперше поданий у квітні 2025 року, залишався в підвішеному стані, оскільки республіканці під керівництвом Трампа призупинили зусилля з надання підтримки Україні. Закон передбачає, зокрема, надання Україні військових кредитів на суму 8 млрд доларів, продовження дії Ініціативи з надання безпекової допомоги Україні (USAI) до 2027 року, що дозволяє США надсилати Україні зброю безпосередньо зі складів Пентагону, а також додаткові санкції проти Росії.
Республіканець Дон Бекон у соцмережі X написав, що «завтра (у четвер – ред.) Палата представників проголосує за остаточне ухвалення цього рішення».
«Це момент Черчилля або Чемберлена для Палати представників США, коли йдеться про допомогу демократії та протистояння агресору-бандиту. Нам залишилося ще два голосування, перш ніж це повністю пройде через Палату представників», - додав він.
Водночас видання зазначає, що текст законопроєкту застарів, оскільки сума, виділена для фонду USAI, є меншою за ту, яку Конгрес виділив для цього фонду через Закон про національну оборону на 2026 рік, а саме 400 мільйонів доларів. Він також закликає країни-члени НАТО зобов’язатися витрачати 2 % свого ВВП на оборону, тоді як країни-члени НАТО у 2025 році в основному зобов’язалися досягти 5-відсоткових витрат ВВП на свою оборону.
«Кожен, хто голосує за це, фактично заявляє, що Україна повинна отримати на 100 мільйонів доларів менше фінансування, а країни НАТО повинні витрачати 2 відсотки свого ВВП на національну оборону, а не 5 відсотків. Це є повною протилежністю допомоги Україні», — зазначив високопоставлений представник Республіканської партії у Палаті представників.
Проте прихильники України вважають, що голосування за законопроєкт Мікса стане потужним сигналом про підтримку України з боку США в той час, коли Росія посилює атаки по країні, а Президент України Володимир Зеленський публічно звернувся до Трампа з проханням надати перехоплювачі Patriot для захисту від балістичних ракет.
Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що у Сполучених Штатах незабаром завершиться процес схвалення питання про виділення Україні 400 млн військової допомоги.
Фото: СБУ