NASA завершило місію марсіанського зонда MAVEN, який працював на орбіті понад 11 років

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) офіційно завершило місію свого марсіанського зонда MAVEN, який пропрацював на орбіті понад 11 років.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі NASA.

«Перша місія NASA, присвячена спостереженню за марсіанською атмосферою та її еволюцією, MAVEN завершилася після більш ніж 11 років перебування на орбіті Марса та десяти років після своєї основної, однорічної місії», - йдеться в повідомленні.

Зв'язок з космічний апарат було втрачено ще 6 грудня 2025 року, коли він зник за Червоною планетою.

«У лютому Агентство скликало комісію з розгляду нештатної ситуації для оцінки зусиль з відновлення та ймовірного поточного стану космічного апарату. Комісія визначила, що космічний апарат MAVEN не підлягає відновленню та більше не здатний виконувати свою наукову місію та місію ретрансляції даних», - додали у NASA.

В Управлінні звернули увагу на те, що телеметрія з MAVEN перед його проходженням за Марсом у грудні показувала, що всі його підсистеми працювали нормально.

Зазначається, що одним з перших важливих результатів дослідження MAVEN було те, що ерозія атмосфери Марса значно посилюється під час сонячних бур.

Як повідомляв Укрінформ, космічний апарат Psyche від NASA зробив світлини Марса під час нещодавнього прольоту неподалік нього.

Фото: NASA