ЄС готує понад €50 мільйонів для Вірменії та купуватиме її товари, які заблокувала Росія

Європейський союз готує понад €50 мільйонів фінансової допомоги для Вірменії та почне купувати її товари, імпорт яких заблокувала Росія напередодні парламентських виборів.

Про це у четвер заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками телефонної розмови із прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном, передає Укрінформ.

«Сьогодні я розмовляла із прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном щодо нещодавніх обмежень з боку Росії, спрямованих проти Вірменії. Це не що інше, як економічний примус, і це неприйнятно. Поширюючи експортні обмеження на вірменську продукцію, Москва використовує економічні відносини як зброю для політичного тиску. Ми дуже добре знаємо цей підхід. Ось чому Європа твердо підтримує Вірменію. Ми готуємо пакет підтримки ЄС. Він включає негайну фінансову допомогу на суму понад €50 мільйонів», - зазначила фон дер Ляєн.

Вона додала, що європейська допомога Вірменії стосується й імпорту її продукції, який на сумнівних звинуваченнях обмежила Росія.

За її словами, Вірменія має потенціал стати стратегічним вузлом, який з'єднує Європу, Південний Кавказ та Центральну Азію.

Як повідомляв Укрінформ, у травні Росспоживнагляд, зокрема, заборонив ввезення вірменського коньяку і вин, назвавши цю алкогольну продукцію неякісною і розпорядився призупинити її продаж та вилучити з обігу.

Парламентські вибори у Вірменії заплановані на неділю, 7 червня.

Фото: European Union