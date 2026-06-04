Науковці виявили вид найбільшого скорпіона на Землі, який жив мільйони років тому

Група науковців з Університету Манчестера (Велика Британія) дослідили скам’янілості найбільшого виду скорпіона на Землі.

Як передає Укрінформ, про це повідомила The Independent.

За словами дослідників, метровий скорпіон Praearcturus gigas із жалом у 16 сантиметрів є найбільшим, який коли-небудь існував на Землі.

Фото: Natural History Museum

Цей вид скорпіона ідентифікували на основі скам’янілостей, які зберігалися у колекції Музею природознавства Великої Британії понад 150 років і становили загадку для вчених упродовж понад століття.

«Підтвердження того, що це скорпіон, докорінно змінює наше розуміння того, як і коли ці істоти еволюціонували до таких надзвичайних розмірів», - зазначив провідний автор дослідження Річард Дж. Говард.

Цей павукоподібний вид жив у ранньому девонському періоді, близько 415 мільйонів років тому, коли дрібні рослини та гриби тільки почали поширюватися, а складні наземні екосистеми, такі як ліси, ще не виникли.

За словами дослідників, це був час задовго до еволюції дерев, коли життя на суші тільки починалося.

Як повідомляв Укрінформ, група науковців із Фонду Чарльза Дарвіна відкрили новий вид восьминога поблизу Галапагоських островів.

Фото: Franz Anthony