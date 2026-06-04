РФ використовує механізм ООН для розширення пропагандистської мережі в Африці - розвідка

Зазначається, що у січні 2026 року постійне представництво Росії при ЮНЕСКО оголосило про добровільний внесок у розмірі 250 тисяч доларів до Міжнародної програми розвитку комунікацій (IPDC).

"Офіційна мета внеску, однак, не відображала справжніх намірів кремля. Формально кошти спрямовувалися на цілі, що відповідають мандату ЮНЕСКО: розвиток незалежної журналістики, протидію онлайн-насильству та підвищення медіаграмотності населення. На практиці фінансування в рамках IPDC надає донору важелі впливу — зокрема, можливість формувати зміст проєктів, визначати тематичні пріоритети та ідеологічні акценти", - наголосили в ГУР.

У розвідці вважають, що Росія скористалася цим інструментом для цілеспрямованого впливу на африканське медіасередовище — розгорнувши кампанію з нав'язування вигідних наративів.

"Постійний представник рф при ЮНЕСКО рінат аляутдінов публічно наголосив на “пріоритетності Африки” в кремлівських програмах.

Протягом 2026–2027 років реалізацію проєктів з формування проросійського інформаційного простору заплановано в Малаві, Малі, Гані, Кенії та Сенегалі", - додали в ГУР.

Наголошується, що в ширшому контексті стратегії підтримки лояльних режимів Москва прагне перетворити програму IPDC та подібні ініціативи на інструмент просування потрібних наративів і конструювання альтернативної, проросійської картини світу.

Як повідомляв Укрінформ, у ГУР зазначили, що у Росії в 2026 році планують завербувати до армії близько 20 тисяч іноземних громадян, зокрема мігрантів.

Фото: t.me/DIUkraine