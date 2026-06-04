Перед самітом в Анкарі відносини між Україною та НАТО набувають нового імпульсу - Сибіга

Андрій Сибіга спільно з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на території Національного заповідника «Софія Київська» провели зустріч із союзниками Північноатлантичного альянсу.

Зустріч відбулась після засідання Ради Україна-НАТО під головуванням Володимира Зеленського та Марка Рютте, передає Укрінформ із посиланням на МЗС.

Сибіга наголосив, що попри на шантаж з боку держави-агресорки, сторони провели плідні переговори.

«Путін намагався залякати іноземних дипломатів і змусити їх покинути Київ, але йому це не вдалося. Натомість ми зібрали у столиці України повний склад Північноатлантичної ради НАТО — 32 високопоставлені дипломати на чолі з генеральним секретарем. Це був насичений, але справді плідний день», - відзначив він.

Глава МЗС окреслив пріоритетні питання, які порушувалися на зустрічах з партнерами: «Кожна зустріч була насамперед присвячена пошуку рішень щодо захисту життя людей від російського балістичного терору, зокрема забезпеченню додатковими системами «Патріот» та ракет PAC-3 до них».

Окремо очільник зовнішньополітичного відомства підкреслив, що триває спільна із союзниками робота над європейською протиракетною обороною.

«Україна готова долучитися до цього процесу, але нам потрібні спільні зусилля, щоб пришвидшити досягнення результатів. Для Європи це питання стратегічної безпеки», - вказав Сибіга.

Він наголосив, що російський балістичний потрібно зупинити - і це є спільною відповідальністю.

Крім того, в ході зустрічей було обговорено питання подальших внесків у межах програми PURL, що дозволить Україні й надалі утримувати свої позиції на фронті.

Сибіга підкреслив, що відносини між Україною та НАТО набирають нового імпульсу напередодні саміту Альянсу в Анкарі, який відбудеться в липні.

«Сьогодні я представив нашим союзникам конкретні пропозиції, які можуть стати практичними результатами саміту в Анкарі», - зазначив глава МЗС України.

Як повідомляв Укрінформ, Володимир Зеленський заявив, що потенційним результатом саміту НАТО, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі, може стати рішення стосовно антибалістики.

Фото: МЗС