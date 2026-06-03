Зеленський назвав дієвий формат участі Європи у мирних переговорах

Володимир Зеленський наголосив, що Європа має брати участь у мирних переговорах – і для цього є дієві формати.

Про це Президент України сказав у вечірньому зверненні, передає Укрінформ.

«Європі потрібен свій голос, своя позиція, свій внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Формат Е3 – Британія, Франція та Німеччина – формат дієвий. Плюс «нордики (країни Північної Європи – ред.)», - розповів він.

Глава держави нагадав, що сьогодні провів розмови з прем’єр-міністрами Великої Британії Кіром Стармером та Норвегії - Йонасом Гаром Стере, і саме теми дипломатії та зброї для оборони були ключовими.

«Війну, яку Росія розпочала проти Європи, Росія веде проти всього демократичного світу фактично, і кожен має зробити свій внесок, щоб зупинити агресію Росії та постійні російські спроби дестабілізувати всіх навколо», - резюмував Зеленський.

Як повідомлялося, Президент заявив, що питання завершення війни для України є найважливішим, і він готовий на будь-який формат переговорів, у тому числі й на зустріч з російським диктатором Путіним. Водночас, за словами Зеленського, найсправедливішим форматом є такий, до якого залучені окрім України та Росії, США та Європа.

Фото: ОП