США скоро ухвалять рішення про військову допомогу Україні на $400 мільйонів - Рубіо

У Сполучених Штатах незабаром завершиться процес схвалення питання про виділення Україні 400 млн військової допомоги.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters, про це під час слухань у Конгресі заявив державний секретар США Марко Рубіо.

“400 млн дол зараз проходять погодження у різних відомствах. Ще минулої п’ятниці я бачив щось з цього приводу”, - сказав Рубіо.

При цьому очільник Держдепу виловив думку, що незабаром будуть новини стосовно цього.

Як повідомляв Укрінформ, Рубіо заявив, що США хотіли б найближчим часом скасувати винятки з нафтових санкцій проти РФ.

Фото: Official State Department