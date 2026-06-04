Мадяр заявив про домовленість з Україною щодо прав угорської меншини та зняття вето на вступ до ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про досягнення всеосяжної домовленості з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини, яка налічує близько 100 тисяч осіб.

Про це повідомила DailyNewsHungary, передає Укрінформ.

У середу ввечері Мадяр написав у Фейсбуці, що домовленість стала результатом кількох тижнів інтенсивних переговорів на експертному рівні між Угорщиною та Україною за участю політичних організацій, що представляють закарпатських угорців, і церковних структур.

«Мені дуже приємно оголосити напередодні Дня національної єдності (в Угорщині відзначають 4 червня - ред.), що український уряд зобов’язався найближчим часом включити узгоджені заходи до своєї правової системи, надавши нашим співвітчизникам на Закарпатті значно ширші освітні, культурні, мовні та політичні права, ніж раніше», - підкреслив Мадяр.

За його словами, ці зобов’язання також будуть відображені у плані дій України, який подадуть до Європейського Союзу. У відповідь угорська сторона погодиться на відкриття першого кластеру переговорів щодо вступу України в ЄС.

Водночас він підкреслив, що Угорщина не підтримує прискорення переговорного процесу. За його словами, якщо Україні вдасться закрити всі 33 кластери переговорів про вступ протягом 10–15 років, Угорщина проведе юридично обов’язковий референдум з цього питання.

FT нагадує, що у червні 2022 року Україна та Молдова отримали статус країн-кандидатів на вступ до ЄС, причому заявки обох країн були об’єднані в одну. У січні 2025 року Європейська комісія рекомендувала розпочати офіційні переговори щодо приведення національного законодавства у відповідність до стандартів ЄС, але цей крок був заблокований тодішнім прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Зазначається, що рішення, ухвалене 3 червня наступником Орбана Мадяром, відкриває шлях до початку переговорів для України і Молдови 15 червня. Це дозволить їм розпочати адаптацію свого законодавства до стандартів ЄС у межах першого з шести переговорних кластерів.

Як повідомляв Укрінформ, Рада ЄС 4 червня офіційно розпочала процедуру відкриття кластера 1 «Основи» у переговорах про вступ України та Молдови до Європейського Союзу.

Фото: скріншот із трансляції