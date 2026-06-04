Сибіга заявив про новий етап українсько-угорських відносин

Сибіга заявив про новий етап українсько-угорських відносин

Укрінформ
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна та Угорщина відкривають нову сторінку у відносинах, яка ґрунтується на взаємоповазі та довірі.

Про це глава української дипломатії написав у соцмережі Х, передає Укрінформ.

Сибіга подякував Кіпрському головуванню за лідерство у просуванні процесу приєднання України до ЄС, а також усім державам-членам ЄС, Єврокомісії та установам ЄС за їхню непохитну підтримку.

«Я також ціную конструктивну взаємодію з Угорщиною. Ми відкриваємо нову сторінку в українсько-угорських відносинах – сторінку, побудовану на взаємній повазі, довірі та нашому спільному європейському майбутньому. Україна рухається вперед», - зазначив міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про досягнення всеосяжної домовленості з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини, яка налічує близько 100 тис. осіб.

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